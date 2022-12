Leží vám telefon v šuplíku? Za vysloužilý model vám Vodafone rád zaplatí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na první pohled se zdá, že jeden nepoužívaný mobil doma nic neznamená, ale opak je pravdou. Kdybychom dali dohromady vysloužilá zařízení ze šuplíků všech českých domácností, dostaneme se až ke dvanácti milionům kusů. Pokud by se všechna tato zařízení podařilo opětovně využít, významně by se ušetřily náklady na těžbu mnoha primárních materiálů. Jednou z cest, jak toho docílit, je služba RE-START, která dává nevyužívaným telefonům nový život.

Jak to celé funguje?

Zákazník, který se rozhodne využít RE-STARTu a nabídnout k výkupu své zařízení, vše vyřídí online. Stačí naskenovat QR kód z webové stránky a zvolit příslušný model telefonu v zobrazeném seznamu. Poté přichází na řadu digitální diagnostika, která spočívá ve vyplnění několika otázek ohledně případných kosmetických poškození, citlivosti na dotyk nebo stavu obrazovky. Celý tento proces zabere jen pár minut a po jeho dokončení zákazníkovi přijde obratem konkrétní cenová nabídka. V případě, že ji zákazník akceptuje, je mu zaslán štítek pro bezplatnou přepravu do partnerské společnosti ReCommerce, která zajišťuje opravu a renovaci vykoupených telefonů. Po přijetí telefonu proběhne rychlé ověření zadaných online údajů a peníze za výkup se do 48 hodin objeví na bankovním účtu zákazníka.

„Málo se mluví o tom, že elektronika hraje v boji s klimatickou změnou obrovskou roli. Její množství navíc s postupující digitalizací extrémně roste. Pouhým nákupem repasovaného telefonu lze přitom ušetřit až 50 kilogramů uhlíkových emisí a odpadá potřeba vytěžit téměř 80 kilogramů nových surovin. Ve Vodafonu je pro nás nesmírně důležité pomáhat zákazníkům k ekologičtějšímu chování a RE-START je skvělá možnost, jak získat kromě dobrého pocitu i hmatatelnou odměnu za starší telefon, který je ale ještě funkční a může někomu posloužit. Prozatím budeme vykupovat jen mobilní telefony, ale časem chceme umožnit výkup i dalších elektrozařízení, abychom přírodě ulevili ještě více,“ říká Zuzana Holá, ředitelka komunikace a udržitelnosti Vodafonu.

I recyklace má smysl

Kromě nevyužívaných modelů Češi schraňují i velké množství telefonů, kterým už definitivně zazvonil umíráček. Pokud by skončily v koši, znamenalo by to riziko uvolňování toxických látek do životního prostředí – až 40 % nebezpečného olova na skládkách pochází právě z elektroodpadu. Nefunkční zařízení je nejlepší recyklovat, a také s tím Vodafone dlouhodobě pomáhá. „Vysloužilá elektrozařízení mohou lidé v našich prodejnách vracet už od roku 2005 a my prostřednictvím partnerů zajišťujeme jejich recyklaci. Odevzdat nefunkční telefon nebo tablet může ve všech našich pobočkách kdokoliv, bez ohledu na to, jakého má operátora,“ popisuje Zuzana Holá.

A doplňuje: „Každý, kdo své vysloužilé zařízení odevzdá na pobočce Vodafonu, přitom přispívá kromě ochrany planety i další dobré věci. Peníze z recyklace totiž putují na podporu společensky prospěšných projektů Nadace Vodafone, například aplikace Záchranka, Echo nebo Bright Sky, která pomáhá obětem domácího násilí.“

Milion liber pro projekty organizace WWF

V projektu nazvaném Milion mobilů pro planetu věnuje globální Vodafone Group za každý telefon vybraný v rámci programu RE-START nebo odevzdaný k recyklaci 1 britskou libru (tj. necelých 29 Kč nebo její ekvivalent v lokální měně) na podporu projektů organizace WWF, který se zabývá zejména ochranou ohrožených živočišných druhů a podporou biodiverzity. Projekt Milion mobilů pro planetu má za cíl motivovat zákazníky k zodpovědnému přístupu k přírodě. „Vítáme iniciativu Vodafonu, která pomáhá snižovat ekologickou stopu. Podpora cirkulární ekonomiky má totiž klíčový význam pro udržitelné využívání přírodních zdrojů. Na ekologický dluh začínáme žít každý rok dříve, letos dokonce už od 28. července,“ říká Lenka Fryčová z české pobočky organizace WWF.