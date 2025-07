Léto podle Xiaomi? Slevy na všechno, včetně vlajkového modelu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Můžeme se zeptat, jak trávíte léto? Předpokládáme, že na dovolené, ať už té v zahraničí, nebo v Česku – nebo jste zkrátka jen off-line. Tak či tak asi trávíte méně času u počítače a telefonu, což je logické. Pár minut byste si však najít měli, zvláště pak za předpokladu, že si chystáte pořídit nový smartphone od Xiaomi. To odstartovalo svoji letní nabídku slev, které padly dokonce i na vlajkové modely. Jak už navíc značku Xiaomi známe, slevy se budou průběžně doplňovat, sledovat oficiální e-shop mi.com/cz se tedy vyplatí. A malý tip hned na úvod: ještě více se vyplatí nakupovat přímo přes oficiální aplikaci Mi Store, která je k dispozici pro Android i iOS.

Ptáte se proč? Demonstrovat si to můžeme hned na první slevě, která se týká Xiaomi 15. Model s kapacitou 12+256 GB vyjde standardně na 21 499 Kč, v rámci letní slevové akce pak na 19 499 Kč. Pokud však budete nakupovat přímo přes mobilní aplikaci, můžete narazit hned na několik kupónů, kdy můžete směnit body (Mi Points) za slevu ve výši 10 %. V našem případě stačilo za 10 % použít 50 bodů, které získáte snadno, například stažením aplikace nebo sdílením produktů. Kupón se nám automaticky aktivoval i v košíku, takže nás Xiaomi 15 vyšlo na 17 549 Kč, včetně dopravy zdarma.

Xiaomi si přichystalo letní slevu i na oblíbené modely z řady Redmi Note 14. Začít můžeme naším oblíbencem, tedy Redmi Note 14 Pro+. Paměťová verze 12+512 GB vyjde nově v rámci akce na 9 999 Kč, využít však můžete i 10% slevu, takže celkem zaplatíte 8 999 Kč. To je za telefon s 512GB pamětí a luxusními parametry poměrně lákavá nabídka. Obdobně můžete ušetřit i na modelech Redmi Note 14 Pro a Redmi Note 14.

V zaváděcí akci stále zůstává Xiaomi Smart Band 10, kdy i keramickou verzi můžete pořídit se slevou 100 Kč za 1 399 Kč. Pokud však využijete 10% slevu, ušetříte dalších 50 Kč, keramickou verzi náramku tak můžete mít už za 1 349 Kč s dopravou zdarma.

Stále můžete ušetřit také na POCO F7, které v paměťové variantě 12+512 GB standardně vyjde na 11 999 Kč, ovšem při uplatnění kupónu ve výši 1 200 Kč za telefon zaplatíte pouze 10 799 Kč.

I když Xiaomi avizuje, že tyto slevy budou platit do 21. července, jedním dechem slibuje, že na zajímavé akce se můžeme těšit i poté, a to až do konce srpna. Že by se tedy chystala nějaká ještě zajímavější akce? Něco víme, ale zatím nic nepovíme – sledujte mobilenet.cz!