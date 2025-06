Testujeme pro vás keramický Xiaomi Smart Band 10. K dokonalosti mu chybí jediné

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Zaujal vás včera představený chytrý náramek Xiaomi Smart Band 10? Nedivíme se, zaujal i nás. O to větší radost máme, že se nám do redakce dostala jeho nejluxusnější varianta s keramickým tělem. Nutno uznat, že keramika dodává náramku punc luxusu a (nejen) na zápěstí vypadá opravdu vkusně a nápaditě. Pokud chcete něco chytrého na zápěstí, ale chytré hodinky jsou pro vás zbytečné, určitě by novinka neměla ujít vaší pozornosti. Jenže je tu i jedno „ale“. Ptáte se, jaké?

Ne, design a konstrukce to není – jak už jsme psali, Xiaomi Smart Band 10 v keramické verzi vypadá opravdu parádně. Ano, oproti plastové verzi váží více, hmotnost poskočila z 16 na 23 gramů (jen tělo), ale přesto jde stále o mnohem lehčí alternativu k chytrým hodinkám, dokonce i když připočteme hmotnost (prakticky libovolného pásku). Keramická verze standardně dorazí se silikonovým řemínkem v bílé barvě, ale můžete jej vyměnit i za jiný z nabídky Xiaomi. Nám na test dorazil i řemínek Xiaomi Magnetic Strap, který jsem si oblíbil už u Xiaomi Watch S4, u Smart Band 10 je samozřejmě mnohem tenčí. Pro uchycení pásků slouží jednoduchý rychloupínací mechanismus, ovšem kvůli provedení těla není univerzální, což lze pochopit. Dodáme, že tělo není kompletně keramické, spodní část se senzory a magnetickými konektory pro nabíjení zůstává plastová.

I když keramická verze působí velmi prémiovým dojmem, bude se asi více zamlouvat něžnému pohlaví, černá keramická alternativa totiž chybí. Částečně by to šlo vykompenzovat jiným řemínkem, v nabídce jich je velké množství. Velké množství je i ciferníků, které si můžete na náramek přidat – mnoho je těch elegantních, ale i zaměřených na sportovce. To se hodí, tělo je totiž odolné do 5 ATM – můžete si jej vzít do bazénu, ovšem žádné hloubkové potápění možné není.

Xiaomi Smart Band 10 nezklame ani displejem – ten je vypouklý, s perfektní oleofobní vrstvou a skvělými specifikacemi – jde o AMOLED panel s úhlopříčkou 1,72", který se dokáže rozzářit až na 1 500 nitů. Jeho čitelnost je bezproblémová a osobně velice chválím špičkovou odezvu, která je lepší než u kdejakých chytrých hodinek. Stále je nutné myslet na velmi nízkou cenu, která v případě keramické verze činí 1 399 Kč, u plastové verze dokonce jen 999 Kč. Ano, ceny jsou zaváděcí, ale i poté vyjdou obě verze jen o stokorunu dráž.

Xiaomi Smart Band 10 se kamarádí jak s Androidem, tak i iOS, přičemž centrem je aplikace Mi Fitness. Zde si můžete prohlédnout naměřené statistiky, případně aktivovat notifikace. Náramek vás dokáže informovat o příchozím hovoru (který můžete ukončit), případně vám zobrazí text došlé notifikace. Zareagovat na ně sice nemůžete, ale rychlý obrázek si uděláte snadno – je to tedy fajn „prodloužená ruka“ vašeho telefonu, která vás však nijak nenutí reagovat, vlastně to ani neumí. Potěší i možnost přizpůsobit vibrační zpětnou vazbu, ta může být poměrně výrazná. Na testy reálné výdrže si budete muset ještě chvíli počkat, ale už nyní můžeme potvrdit, že nabíjení je vcelku rychlé – téměř vybitý náramek dobijete za necelou hodinu.

Čekáte na nějaké „ale“? Ano, i když byla představena i varianta s NFC, na náš trh prozatím nezamířila – a je to opravdu velká škoda, zvláště s přihlédnutím k faktu, že poslední Band s NFC byl ten s označením 7, který na trh dorazil před více než 2 lety. Přítomnost NFC a podpora Xiaomi Pay by z náramku mohly udělat skutečný bestseller – skvělou alternativu a ideální mezistupeň mezi chytrými hodinkami a platebními prsteny. Otázku jsme výrobci již položili, v případě odpovědi článek o nové informace aktualizujeme.