Lenovo ukazuje budoucnost: budeme displeje místo skládaní rolovat?

Lenovo se na CESu pochlubilo zajímavým konceptem notebooku, jehož obrazovka se dokáže měnit podle aktuálních potřeb. ThinkPad Rollable XD Concept připomíná klasický ThinkPad s ikonickým červeným TrackPointem, ale je vybaven flexibilním OLED displejem, který obepíná vnější část víka.
Když zatlačíte prstem po složeném okraji dotykové obrazovky a notebook se vertikálně rozloží z 13,3palcového displeje na vyšší 15,9palcovou obrazovku, která nabízí více prostoru pro práci, kte toho „potřebujete vidět co nejvíce najednou“ typicky psaní, práce s tabulkami a samozřejmě programování.
Dotyková gesta Swipe to X u notebooku ThinkPad Rollable XD spolu s hlasovými povely umožňují jednoduše spustit aplikace nebo přepínat jednotlivé režimy používání pomocí povelu či jednoduchého pohybu prstů. Průhledný 180° ochranný povrch Corning Gorilla Glass Victus 2, který je výsledkem spolupráce společností Lenovo a Corning, zajišťuje odolnost a odhaluje složitou konstrukci pohánějící rolovací obrazovku.
Legion Pro Rollable pro hráče
A když už máme technologii, která dokáže displej rolovat, lze toho využít i pro zábavu. Zatímco Thinkpad je využíván hlavně pro práci, Legion pro zábavu. To znamená, že se obrazovka rozšiřuje do šířky. V základu tedy máte 16palcový notebook, který se ale do stran roztáhne na 21 palců. To je lepší pro hry, při kterých dostanete lepší ponoření se do děje a při sledování filmů nebo širokoúhlých seriálů.
Koncept Legion Pro Rollable je vybaven rolovacím herním displejem Lenovo PureSight OLED, který se rozvíjí z obou konců pomocí konstrukce s dvojitým motorem a napínacím mechanismem, který umožňuje roztahování a smršťování displeje s minimálními vibracemi a hlukem. Speciální napínací systém udržuje konzistentní napětí po celé ploše OLED panelu, zatímco použité materiály s nízkým třením chrání panel před oděrem během celého cyklu rolování.
Obě dvě zařízení jsou prozatím označeny jako koncepty, takže není jasné, kdy a za kolik a jestli vůbec zamíří do běžného prodeje. Na druhou stranu to není tak dávno, co jsme na CESu obdivovali notebooky se skládacím displejem…
