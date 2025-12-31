mobilenet.cz na sociálních sítích

Lenovo ukazuje budoucnost: budeme displeje místo skládaní rolovat?

Ondřej Pohl
1
Lenovo ukazuje budoucnost: budeme displeje místo skládaní rolovat?
Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz
  • Lenovo ukázalo na CESu dva koncepty notebooků, které rolováním zvětšují svůj displej
  • ThinkPad Rollable XD Concept se dokáže vytáhnout na výšku pro lepší produktivitu
  • Legion Pro Rollable se roztahuje do šířky pro lepší požitek z her

Lenovo se na CESu pochlubilo zajímavým konceptem notebooku, jehož obrazovka se dokáže měnit podle aktuálních potřeb. ThinkPad Rollable XD Concept připomíná klasický ThinkPad s ikonickým červeným TrackPointem, ale je vybaven flexibilním OLED displejem, který obepíná vnější část víka.

Když zatlačíte prstem po složeném okraji dotykové obrazovky a notebook se vertikálně rozloží z 13,3palcového displeje na vyšší 15,9palcovou obrazovku, která nabízí více prostoru pro práci, kte toho „potřebujete vidět co nejvíce najednou“ typicky psaní, práce s tabulkami a samozřejmě programování.

Dotyková gesta Swipe to X u notebooku ThinkPad Rollable XD spolu s hlasovými povely umožňují jednoduše spustit aplikace nebo přepínat jednotlivé režimy používání pomocí povelu či jednoduchého pohybu prstů. Průhledný 180° ochranný povrch Corning Gorilla Glass Victus 2, který je výsledkem spolupráce společností Lenovo a Corning, zajišťuje odolnost a odhaluje složitou konstrukci pohánějící rolovací obrazovku.

Legion Pro Rollable pro hráče

A když už máme technologii, která dokáže displej rolovat, lze toho využít i pro zábavu. Zatímco Thinkpad je využíván hlavně pro práci, Legion pro zábavu. To znamená, že se obrazovka rozšiřuje do šířky. V základu tedy máte 16palcový notebook, který se ale do stran roztáhne na 21 palců. To je lepší pro hry, při kterých dostanete lepší ponoření se do děje a při sledování filmů nebo širokoúhlých seriálů.

Koncept Legion Pro Rollable je vybaven rolovacím herním displejem Lenovo PureSight OLED, který se rozvíjí z obou konců pomocí konstrukce s dvojitým motorem a napínacím mechanismem, který umožňuje roztahování a smršťování displeje s minimálními vibracemi a hlukem. Speciální napínací systém udržuje konzistentní napětí po celé ploše OLED panelu, zatímco použité materiály s nízkým třením chrání panel před oděrem během celého cyklu rolování.

Obě dvě zařízení jsou prozatím označeny jako koncepty, takže není jasné, kdy a za kolik a jestli vůbec zamíří do běžného prodeje. Na druhou stranu to není tak dávno, co jsme na CESu obdivovali notebooky se skládacím displejem…

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Na Rollable se těším, hlavně u mobilů.
