TCL představuje MOVETIME MT48: Dětské chytré hodinky pro větší bezpečnost

TCL na veletrhu IFA v Berlíně představila nové dětské chytré hodinky TCL MOVETIME MT48, které mají rodičům poskytnout klid a dětem bezpečí ve stále více propojeném světě. Hodinky jsou navrženy s důrazem na rovnováhu mezi inovativními technologiemi a digitální pohodou.
Pro zajištění maximální bezpečnosti jsou hodinky vybaveny dvoufrekvenční GPS (L1+L5), která nabízí přesnost na další úrovni a silnou ochranu proti rušení v husté zástavbě. Pomocí aplikace TCL Connect mohou rodiče sledovat polohu svého dítěte v reálném čase, zobrazit historii jeho pohybu a nastavit vlastní bezpečné zóny. V případě, že dítě opustí vymezenou oblast, obdrží rodiče okamžité upozornění. V nouzových situacích stačí jediné stisknutí tlačítka SOS, které okamžitě sdílí živou polohu a zahájí hovor.
Hodinky podporují širokou škálu komunikačních metod, včetně 4G video hovorů, VoLTE hovorů, hlasových zpráv, SMS a skupinových chatů, což zajišťuje spolehlivé spojení. Baterie s kapacitou 900 mAh vydrží na jedno nabití až 2,5 dne a díky odolnosti IP68 proti vodě a prachu se hodinky nemusí sundávat ani při plavání. Což je ideální, vaše děti nemusí moc řešit, kdy a kde mají hodinky na zápěstí.
Kromě bezpečnostních prvků hodinky podporují i rozvoj zdravých digitálních návyků. Funkce „Školní režim“ omezuje rozptylování během výuky, zatímco umělá inteligence přetváří hlasové povely v hravé obrázky, což podporuje kreativitu. Zde je otázkou, jaké jazyky budou ze strany TCL podporovány. Děti si navíc mohou přidávat kamarády pouhým zatřesením hodinkami, ovšem s rodičovským schválením.
Dětské chytré hodinky TCL MOVETIME MT48 se začnou ve vybraných zemích prodávat od října. Česká republika mezi nimi nefiguruje, těšit se mohou v Německu, španělsku či Velké Británii. Cena je stanovena na 150 eur, tedy v přepočtu necelé 4 tisíce korun.