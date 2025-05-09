Lenovo na IFA šokuje: notebook s otočným displejem i motorizovaný stojan

Ten název nemůže u Čechů nevzbudit úsměv na rtech – Project Pivo: Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept. První slovo však bohužel neodkazuje na pěnivý nápoj, ale je zkráceným slovem „pivot“. To znáte například ze sportu, ale v IT se s ním setkáváme zejména u počítačových monitorů, které lze používat jak v režimu na šířku, tak i méně tradičně na výšku. V oblibě to mají například programátoři, kteří tak uvidí více částí zdrojového kódu pohromadě a nemusejí tak neustále scrollovat nahoru a dolů, což rozbíjí koncentraci a také tok práce i myšlenek. Může něco takového fungovat i u notebooku?
Lenovo si myslí, že by teoreticky mohlo a pouští se do odvážného experimentu. Project Pivo: Lenovo ThinkBook VertiFlex Concept patří mezi první notebooky s 14palcovou otočnou obrazovkou. Ultra tenký (17,9 mm) a lehký (1,39 kg) počítač s otočným systémem displeje podporuje duální režim přepínání mezi tradiční horizontální a vertikální orientací.
Režim vertikálního zobrazení je ideální pro případy použití, jako je multitasking s rozdělenou obrazovkou, zobrazování kódu a prohlížení dokumentů. V režimu vertikálního displeje se smartphone může bez problémů připojit k počítači prostřednictvím Lenovo Smart Connect pro přenos souborů a zrcadlení telefonu. To se bude hodit například v případě, že budete chtít sledovat krátká videa ze sociálních sítí na velké obrazovce, která s velkými černými pruhy po stranách na tradičně orientovaných displejích vypadají nepatřičně.
Baletka na vašem stole
I druhý koncept představený na letošním veletrhu IFA je natolik odvážný, že mnozí věří, že to asi do praxe nedosáhne a slouží jen proto, aby přilákal pozornost veletržních návštěvníků. Vychází z jednoduché myšlenky, že řada lidí používá na stolech nějaký stojan pro notebooky, aby ho dostali do ergonomičtější polohy pro delší práci. Co takhle takový stojan „vytunit“ na maximum?
Project Ballet: Lenovo Smart Motion Concept představuje jeden z prvních inteligentních vícesměrových stojanů pro notebooky v oboru. Nový systém se integruje s kamerami, mikrofony a reproduktory notebooku a poskytuje automatické sledování obličeje, hlasové ovládání a ergonomické zdravotní funkce. Součástí je také prstenec s umělou inteligencí, který umožňuje ovládání otáčení stojanu počítače gesty.
Zdá se vám obojí jako nepraktická hloupost, nebo naopak velice chytré řešení skutečných problémů. Pro zákazníky tato otázka zatím není, spíše pro odpovědné lidi v Lenovu, kteří teď musejí jestli a kdy tyto koncepty zamíří do sériové výroby.