Dříve tabletofon, dnes mobil s větším displejem. Nové TCL 60 Ultra je také odolné

Zkraje minulé dekády jsme velké telefony zpravidla označovali slovem tabletofon. Jak je zřejmé, velký telefon byl takřka malým tabletem a vzniklo netradiční slovní spojení. Postupem let však vlastně zcela vymizelo, neboť se velké mobily staly nepsaným standardem. Přesto se čas od času setkáme se zařízením, které se rozměrově vyniká zaběhlým standardům poslední doby. Příkladem budiž nově představené TCL 60 Ultra NXTPAPER, o kterém informuje GSMArena (viz gsmarena.com).
Novinka láká především velkým displejem. IPS panel narostl na 7,2", disponuje Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmostí je technologie NXTPAPER, kdy je displej matný a schopný se přepnout do šetrného zobrazení k vašim očím. Potěší, že je plněn stupeň krytí IP68, díky čemuž je telefon odolný proti vodě a prachu. Výkon obstarává procesor Dimensity 7400 od MediaTeku společně s 12GB operační pamětí. Velkorysé interní úložiště pojme až 512 GB dat. Zamrzí nasazení staršího Androidu 15, který je možně zabezpečit třeba otiskem prstu, kdy nezbytnou čtečku naleznete na pravém boku.
V kruhovém modulu zadní strany se nacházejí tři fotoaparáty. Hlavní 50megapixleový snímač je doprovázen 50megapixelovým periskopovým objektivem s trojnásobným bezztrátovým zoomem a 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Poslední fotoaparát je pak v průstřelu displeje a jde o 32megapixelovou selfie kamerku. Navzdory velkému displeji je nasazena jen průměrná baterie s kapacitou 5 200 mAh.
Nové TCL 60 Ultra NXTPAPER bude dostupné výhradně v černé barevné variantě. Prozatím není známo, kde všude se bude prodávat a otazníky se vznáší i nad cenou, kterou výrobce neprozradil.
Technické parametry TCL 60 Ultra NXTPAPERKompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|TFT IPS, 7,2" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
