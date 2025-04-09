TCL NXTPAPER 60 Ultra má displej jako matný papír, sluší mu to i Juniorovi

Dnes dopoledne nám TCL v rámci tiskové zprávy představilo svoji papírovou novinku s označením NXTPAPER 60 Ultra. Ta se chlubí technologií NXTPAPER už ve své čtvrté generaci, přičemž výrobce se snaží krůček po krůčku připodobnit svůj displej matnému papíru, samozřejmě barevnému a odolnému vůči otiskům prstů. Díky technologii displej vcelku dobře eliminuje odlesky, které dokážou za jasného svitu potrápit nejednu vlajkovou loď.
Aby byl efekt co možná nejviditelnější, rozhodli se v TCL nasadit opravdu rozměrný panel, konkrétně s úhlopříčkou 7,2 palce. Ano, stále se bavíme o telefonu, i když je to už tak trochu malý tablet. Na velké úhlopříčce se operuje s Full HD+ rozlišením, nechybí mu 120Hz obnovovací frekvence. Displej nabízí hned tři režimy (Color Paper, Max Ink Mode a Ink Paper), zajímavý je především černobílý režim, který dokáže eliminovat i notifikace a dopřát tak uživateli vizuální detox. K telefonu bude navíc možné dokoupit i stylus T-Pen Magic a ochranný kryt MagFlip.
Po stránce funkční výbavy na tom novinka není vůbec špatně, 50Mpx fotoaparát nebude postrádat optickou stabilizaci, nechybí ani teleobjektiv s 3násobným přiblížením. Potěší odolnost dle certifikace IP68, baterie s kapacitou 5 200 mAh, která se dobíjí výkonem až 33 W, i přítomnost 3,5milimetrového jacku. K dispozici budou dvě paměťové varianty, potěší i to, že 12GB paměť RAM půjde softwarově zdvojnásobit.
Evropská cena základní 256GB verze je stanovena na 499 eur, což je lehce nad hranicí 12 tisíc korun. 512GB varianta má stanovenou cenu na 549 eur, tedy po přepočtu 13,5 tisíce korun.
TCL NXTPAPER 5G Junior
Na veletrhu IFA představilo TCL i druhý kousek z rodiny NXTPAPER, konkrétně s přídomkem Junior. Jak název napovídá, zaměřen bude spíše na mladé a dospívající uživatele. Uvnitř systému zájemci naleznou několik dětských aplikací, rodičovský dohled nesmí chybět. Zaujme rozměrným 6,67" displejem s HD+ rozlišením, kterému nebude chybět ani speciální černobílý režim, výkon bude zajišťovat procesor MediaTek Dimensity 6300. Baterie nabídne identickou kapacitu jako v případě NXTPAPER 60 Ultra, dobíjet se však bude maximálně 18W výkonem. I přesto, že je Junior cenově dostupnější, nebude chybět ani podpora eSIM a 3,5milimetrového jacku, což chválíme. Junior vyjde na zhruba 6 100 Kč.