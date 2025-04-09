iPhony 17 už nejsou žádným tajemstvím, na IFA je „potkáte“ prakticky všude

Nové iPhony se představí až příští týden, ovšem už nyní o jejich vzhledu víme prakticky vše. Nejen díky únikům, ze kterých jsme vám poskládali praktický rozcestník, ale i díky veletrhu IFA, na kterém je naše redakce pochopitelně také zastoupena. Zde jsme narazili hned na několik stánků výrobců příslušenství, kteří už vesele vystavují příslušenství pro nové iPhony, a to včetně maket produktů, které by měly víceméně věrně kopírovat vzhled budoucích iPhonů.
Na soukromé prezentaci nám makety ukázala i značka Epico, která je už na příchod nových iPhonů pečlivě připravena, a to jak na kryty pro iPhony 17 Pro, tak také pro iPhone 17 Air. Na makety v pouzdrech jsme se podívali detailněji a vypadá to, že o nějakém velkém tajemství už nemůže být ani řeč. A co vy, jak se na nové iPhony těšíte?
Poprvé, co se mi design vyloženě nelíbí.
