iPhony 17 už nejsou žádným tajemstvím, na IFA je „potkáte“ prakticky všude

Martin Fajmon
2
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Výrobci příslušenství na veletrhu IFA ukazují i makety nových iPhonů
  • Své portfolio nám ukázala i značka Epico

Nové iPhony se představí až příští týden, ovšem už nyní o jejich vzhledu víme prakticky vše. Nejen díky únikům, ze kterých jsme vám poskládali praktický rozcestník, ale i díky veletrhu IFA, na kterém je naše redakce pochopitelně také zastoupena. Zde jsme narazili hned na několik stánků výrobců příslušenství, kteří už vesele vystavují příslušenství pro nové iPhony, a to včetně maket produktů, které by měly víceméně věrně kopírovat vzhled budoucích iPhonů.

Stánek značky Epico na veletrhu IFA

Na soukromé prezentaci nám makety ukázala i značka Epico, která je už na příchod nových iPhonů pečlivě připravena, a to jak na kryty pro iPhony 17 Pro, tak také pro iPhone 17 Air. Na makety v pouzdrech jsme se podívali detailněji a vypadá to, že o nějakém velkém tajemství už nemůže být ani řeč. A co vy, jak se na nové iPhony těšíte?

Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 17:21
Rozumím a vidím dobře, že roztáhnuli modul fotoaparátu po celé šířce a aby zachovali vyklání telefonu na stole tak čočky ještě povytáhli?

Poprvé, co se mi design vyloženě nelíbí.
