Legenda mezi laucnhery pomalu umírá. Kdo používal oblíbený Nova Launcher?

Po více než desetiletí služby se Nova Launcher, jeden z nejoblíbenějších a nejužitečnějších nástrojů pro personalizaci prostředí Androidu, definitivně chýlí ke svému konci. Zakladatel a původní vývojář, Kevin Barry, o víkendu potvrdil (viz teslacoilapps), že opouští společnost Branch, která aplikaci v roce 2022 koupila. S jeho odchodem končí i aktivní vývoj launcheru, který Barry udržoval poslední rok jako jediný vývojář. Poslední stabilní aktualizace byla vydána v květnu 2024.
Oznámení přichází jako obrovská rána pro komunitu uživatelů, kteří na Nova Launcher léta spoléhali a považovali ho za klíčovou součást platformy Android. Na platformě Reddit se objevují vzkazy a pocty, kde uživatelé označují aplikaci za legendární. Nova Launcher umožňoval pokročilé úpravy domovské obrazovky, gest a menu aplikací, které dalece překonávaly možnosti standardních prostředí od jednotlivých výrobců mobilních telefonů.
Kevin Barry ve svém oznámení uvedl, že se snažil projekt připravit na open-source vydání a uvolnění komunitě, což bylo původně přislíbeno vedením společnosti Branch. Nicméně, nakonec mu bylo řečeno, aby na open-source verzi přestal pracovat.
Ačkoliv je Nova Launcher stále funkční a ke stažení, bez dalšího vývoje bude aplikace postupně zastarávat. Jelikož nebude vydána jako open-source, nikdo se o ni už nebude starat a tak velmi brzy nastane moment, kdy i poslední uživatelé budou nuceni Nova Luancher opustit. Následně budou stát před volbou, zda najít nějaký obdobný launcher, nebo zkusit dát šanci standardnímu prostředí na svém telefonu.