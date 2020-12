Kterých pět služeb v roce 2020 Google pohřbil?

Fotografie: Google

Letošní rok je takřka u konce, přichází tedy vhodný moment na to, udělat si malou rekapitulaci služeb, které Google během uplynulých dvanácti měsíců (obrazně řečeno) zabil. Zatímco některé byly celosvětově dostupné, jiné byly mířeny na konkrétní regiony, takže je jejich konec pro tuzemské uživatele méně relevantní a jejich ukončení je nemusí až tak trápit. Seznam služeb, které se letos internetový moloch rozhodl odepsat, zpracoval androidcentral.com.

Google Cloud Print

Služba Google Cloud Print s vševypovídajícím názvem byla zaměřena na cloudový tisk. Tedy doposud stále je, využívat ji totiž můžete až do 31. prosince 2020. Od 1. ledna příštího roku však již aktivní nebude – Google ji odstraňuje z Chrome prohlížeče i Chrome OS. Zabití této služby pravděpodobně souvisí s obecně nižší potřebou tisku.

Google One Today

Google One Today umožňoval podporovat vybrané neziskové organizace již od roku 2013. I tuto službu se však Google rozhodl poslat k ledu, a to konkrétně v únoru letošního roku. Podle internetového giganta službu využívalo během posledních let stále méně uživatelů. Většina těch, kteří chtěli přispět na dobrou věc, navíc preferovala jiné způsoby přispívání. Udržovat Google One Today dále při životě tedy evidentně nemělo smysl.

Google Fiber TV

Další služba, tentokrát cílená na televizní diváky, byla rovněž zrušena v únoru. Google se rozhodl ukončit svou činnost ve sféře poskytování televizního připojení a namísto toho se začal více věnovat ostatním oblastem podnikání. Navíc podle Googlu už uživatelé nemají zájem o běžné televizní služby.

Google Shoelace

Shoelace představovala sociální platformu určenou pro obyvatele New Yorku. Ti pomocí ní mohli snáz organizovat setkání či vyhledávat a navštěvovat různé komunitní programy. Zkrátka řečeno se tak uživatelé mohli snadno seznámit s novými lidmi, pandemie COVID-19 tuto službu však v podstatě vyřadila ze hry. Alespoň to tak vnímal Google.

Definitivní konec Google+

Původně konkurence pro Facebook to po několika letech neúspěšného snažení vzdala, Google+ zkrátka nezískal potřebnou popularitu mezi uživateli. K částečnému zániku platformy došlo již v roce 2019, definitivní konec Google+ (pro firemní klientelu) však přišel až v červenci 2020. Pro podniky byla následně představena alternativa s názvem Google Currents.