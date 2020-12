Google vyhlásil nejpopulárnější aplikaci letošního roku, jedná se o ukolébavku

Fotografie: google.com

Jako každoročně i letos Google vyhlásil nejpopulárnější aplikaci virtuálního Obchodu Play, kterou se stala Loóna: Bedtime Calm & Relax, jejímž úkolem je uživatelům pomoci se zklidnit a zrelaxovat předtím, než jdou spát. V podstatě tak slouží jako moderní ukolébavka. Kromě této aplikace Google zveřejnil také aplikace v několika samostatných kategoriích označených jako: Best Everyday Essentials, Best for Personal Growth, Best Hidden Gems, Best for Fun a Best Apps for Good.

Níže můžete najít seznam nejlepších (nejoblíbenějších) herních titulů. Dodejme, že zveřejněné aplikace byly Googlem vybrány pro americký region, pro další oblasti se tak může skladba titulů lišit. Na výsledky upozornil 9to5google.com.