Kterých 6 produktů Apple za dva týdny představí kromě iPhonů 15?

Ačkoliv zatím neznáme přesný termín letošní Apple keynote , během které bude odhalena nová řada iPhonů 15 (zřejmě se však bude jednat o úterý 12. září), diskutuje se o uvedení celé řady dalších produktů. O které novinky by se mělo jednat?

Výkonnější Apple Watch (Ultra)

Kromě nových iPhonů 15 bychom se měli s největší pravděpodobností dočkat nové řady chytrých hodinek Apple Watch. Apple Watch 9 mají přinést spíše menší inovace ve srovnání s Apple Watch 8. Konkrétně se očekává výkonnější čipset, zbytek výbavy by však měl zůstat mezigeneračně stejný či velmi podobný. Nový čipset s označením S9 by měl vycházet z procesoru A15 Bionic, jenž známe z iPhonů, a přinést výrazně vyšší výkon a teoreticky i energetickou účinnost. Ta by se mohla projevit především v podobě delší výdrže.

Apple Watch Ultra 2 mají kromě nejnovějšího procesoru využívat také nové 3D vytisknuté komponenty. Podle všeho by také druhá generace mohla být lehčí než první a dorazit v tmavém barevném provedení.

Nová pouzdra a řemínky

Apple se má také zaměřit na nabídku příslušenství k novým iPhonům a Apple Watch. U telefonů se bude jednat o řadu nových pouzder, k jejichž výrobě se však už nebude používat skutečná kůže, nýbrž veganská alternativa. U hodinek bychom se měli dočkat celé řady nových pásků s magnetickým uchycením.

USB-C pouzdro pro AirPods Pro

Podle všeho se dočkáme také zrbusu nového pouzdra pro AirPods Pro osazeného USB-C.

I think this is likely the USB-C version of the AirPods Pro 2, with mass shipments expected in 2Q23-3Q23. By the way, Apple currently appears to have no plans for USB-C versions of the AirPods 2 & 3.



我覺得這應該是AirPods Pro… https://t.co/aWKJvGh1lW — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

Vzhledem k nasazení USB-C konektoru do iPhonů 15 se jedná o vcelu logický krok, aby uživatelé nemuseli nosit jak USB-C, tak Lightning konektor.

Barevné kabely pro všechny

Uživatele elektroniky, kteří rádi ladí barvy, by mohly nadchnout nové pletené USB-C kabely v různých barevných variantách. Podle všeho by tak mělo být možné si pořídit kabel stejné barvy, jako je iPhone 15, což mnohé napovídá i o barevné škále chystané řady iPhonů.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023

USB-C kabel s Thunderboltem

Novinkou z říše kabelů je i provedení s podporou přenosové rychlosti Thunderboltu, tedy až 40 Gb/s. Zdali však budou takto vysokou přenosovou rychlostí disponovat i „základní“ iPhony 15 či jen verze Pro, v tuto chvíli není jasné.