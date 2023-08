S iPhony 15 přijde i malá revoluce v nabídce originálního příslušenství

Širokou nabídku originálního příslušenství Apple čeká u řady iPhone 15 poměrně výrazná změna. Podle 9to5mac.com a „leakstera“ s přezdívkou ShrimpApplePro Apple z nabídky pouzder vyřadí kožené alternativy. První kožená pouzdra představil v roce 2013 spolu s iPhonem 5S, po deseti letech na trhu však zřejmě cupertinská společnost přehodnotí používání pravé kůže a nahradí ji za alternativní veganské provedení.

