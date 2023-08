Čekáte na Apple Watch 9? Nemusíte, mají být téměř stejné jako aktuální generace

Podzimní keynote Applu se blíží (naposledy jsme vás informovali, že by se měla odehrát ve středu 13. září), a tak přibývá informací o zařízeních, která mají na akci zažít premiéru. Mezi ně patří hodinky Apple Watch 9, ovšem ti, co na ně čekají, budou pravděpodobně zklamáni.

Jak upozornil macrumors.com, leakster „Instant Digital“ z čínské sociální sítě Weibo tvrdí, že Apple Watch 9 budou oproti Apple Watch 8 představovat jen minimální upgrade. Co to konkrétně znamená? Údajně má dojít pouze k vylepšení procesoru pro zvýšení efektivity a výkonu. To jde ruku v ruce s dřívější zprávou Marka Gurmana z Bloombergu, který tvrdil, že Watch Series 9 budou poháněny novým čipem založeným na SoC Apple A15 poprvé použitém v iPhonech 13.

The Apple Watch Series 9 should get a new Pink color option! Would you like it?



Concept: @ParkerOrtolani

Source: @VNchocoTaco pic.twitter.com/ob4LyfXLde