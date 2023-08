iPhony 15 dorazí s USB-C, ale přenosová rychlost přibalených kabelů bude zaostávat

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Již delší dobu se diskutuje o tom, že nové iPhony 15 konečně dorazí s moderním a vzhledem k množství podporovaných produktů především velmi praktickým USB-C. Nahradí obstarožní Lightning, s čímž se pojí i nový kabel, jenž bude na zákazníky čekat v environmentální krabičce.

Spolehlivý zdroj, Maijin Bu, nyní přišel s informací, že se bude jednat o kabel specifikacemi odpovídajícími USB 2.0, tedy s maximální přenosovou rychlostí dat 480 Mb/s (ta je stejná i pro Lightning), přičemž některá USB-C (včetně toho u iPadu Pro) umožňují dosáhnout přenosových rychlostí až 40 Gb/s. Za předpokladu, že by nové iPhony 15 rovněž byly schopné přenosu dat rychlostí až 40 Gb/s, by si tak zákazníci museli, v případě, že chtějí využít plný potenciál, dokoupit adekvátní kabel.

Nejlevnější originální USB-C/USB-C kabel od Applu s podporou Thunderbolt 3 (tedy i přenosovou rychlostí až 40 Gb/s) o délce 80 centimetrů by pak dle apple.com vyšel na nemalých 1 190 Kč. Na druhou stranu je pravdou, že velké množství přenosů dat z telefonů do počítače či jinam dnes probíhá bezdrátově, tento kabel by tak využili pravděpodobně jen profesionální uživatelé.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Nové kabely, které budou pletené a barevně by měly korespondovat s provedením iPhonů, mají mít na délku 160 cm, 16 pinů a být o něco tlustší, tedy i odolnější. Zda budou přikládány ke všem iPhonům (tedy i vyšším doposud označovaným jako Pro), či jen k „základním“ , v tuto chvíli nevíme, stejně jako prozatím nelze se 100% jistotou určit specifikace USB-C.