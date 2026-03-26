Který koupit? Porovnáváme Samsung Galaxy A57 a starší Galaxy A56

Přehled hlavních inovací
Michal Pavlíček
8
Fotografie: mobilenet.cz (Gemini)
  • Samsung meziročně vylepšil především konstrukci a výkon
  • Drobného upgradu se dočkal i hlavní fotoaparát
  • Radost určitě udělají výrazně menší rámečky kolem displeje
  • Loňský model však těží z výrazně nižší ceny

Samsung představil zbrusu nového zástupce střední třídy zvaného Galaxy A57. Modelová řada Galaxy A5x patří stabilně mezi ty vůbec nejoblíbenější. Zdánlivě se však může zdát, že nová generace nepřináší vůbec nic nového. Na jednu stranu ano, vyloženě zásadní změnu bychom hledali asi marně, ale Samsung se snažil vylepšovat kde co, byť mnohé věci jen nepatrně či kosmeticky.

Otázkou tak zůstává, zda se například vyplatí přecházet z loňského Galaxy A56 na letošní Galaxy A57. A právě na tu se pokusíme v dnešním článku zodpovědět. Do hry samozřejmě nevstoupí pouze klasická výbava, ale i aktuální ceny.

Design a konstrukce


Na první pohled se nový a starý Samsung navzájem nijak zásadně neliší. Před našimi zraky tak jsou dva telefony s plochými displeji, kovou konstrukcí a skleněnou čelní i zadní stranou. Až po chvíli začnou vyplouvat na povrch ony menší odlišnosti. Nový Galaxy A57 je nepatrně nižší, užší a především tenčí, tloušťka klesla ze 7,4 milimetrů na 6,9 milimetrů. Zásadnější pro mnohé bude pokles hmotnosti ze 198 gramů na 179 gramů. Právě hmotnost novinky je jedním z argumentů, který lze považovat za zásadnější.

I přes menší tělo se vylepšila zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Stupeň krytí povyskočil z IP67 na IP68K, což v praxi znamená, že mobil vydrží až v 1,5metrové hloubce po dobu 30 minut. Předchůdce zvládal hloubku 1 metru.

Galaxy A57 Galaxy A56
Rozměry 161 × 76,8 × 6,9 mm 162,2 × 77,5 × 7,4 mm
Hmotnost 179 gramů 198 gramů
Zvýšená odolnost IP68 IP67
Displej


AMOLED panel vypadá zdánlivě stejně, ostatně úhlopříčka 6,7" se nezměnila, avšak Samsung inovoval i v tomto ohledu. Bystrým okem si lze všimnout, že se konečně zmenšily rámečky kolem displeje. Horní rámeček má tloušťku 1,5 milimetrů oproti 2,2 milimetrům loni. Tloušťka bočních rámečků klesla z 2 milimetrů na 1,5 milimetru a spodní rámeček je tenký 2,5 milimetrů, oproti 3,3 milimetrům loni. Samsung dále vylepšil i jas displeje, jehož maximální hodnota narostla z 1 200 nitů na 1 900 nitů.

Galaxy A57 Galaxy A56
Maximální jas displeje 1 900 nitů 1 200 nitů
rámeček na displejem 1,5 mm 2,2 mm
rámeček vedle displeje 1,5 mm 2,0 mm
rámeček pod displejem 2,5 mm 3,3 mm

Hardware


Pod kapotou se očekávaně vylepšovalo. V prvé řadě zde máme nový procesor Exynos 1680 postavený na 3nm technologii, který je po všech stránkách výkonnější. Samotný výkon procesoru vzrostl ve srovnání s Exynosem 1580 o 15 %, grafický výkon rovněž o 15 % a NPU pro umělou inteligenci o 33 %. U novinky se můžete v případě nejvyšší varianty dostat až k 12GB operační paměti a 512GB úložišti, takové možnosti Galaxy A56 nemá. U operační paměti se lze navíc těšit na rychlejší typ LPDDR5X oproti LPDDR5. Jak naznačuje server PBK Reviews, přes menší rozměry se zvětšila parní komora na odvod tepla, což by se mohlo pozitivně projevit na menším zahřívání telefonu.

Nový Galaxy A57 nabízí výrazně větší parní komoru
Galaxy A57 Galaxy A56
Procesor Exynos 1680 Exynos 1580
Max. operační paměť 12 GB 8 GB
Typ operační paměti LPDDR5X LPDDR5
Max. úložiště 512 GB 256 GB

Fotoaparáty


Na zádech mají oba telefony tři objektivy a papírově se nic nezměnilo. Stále zde máme 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu, 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 5megapixelový makro snímač. Nový Galaxy A57 však využívá vylepšený obrazový senzor pro režim HDR a přináší režim Low noise pro kvalitnější videa s minimem šumu.

Ceny


Nový Samsung Galaxy A57 můžete pořídit nejlevněji za 12 990 Kč za 128GB verzi. Identickou paměťovou variantu v případě Galaxy A56 můžete sehnat i za 7 990 Kč. Pětitisícový rozdíl v ceně drobná inovace rozhodně nedokáží vyvážit. I kdybychom vzali oficiální cenu Samsungu, kdy je Galaxy A56 za 9 990 Kč, je to stále spíše argument pro loňský model. Obdobná situace panuje kolem 256GB varianty. Novinka vyjde na 14 490 Kč, loňský model na 11 490 Kč. Opět třítisícový rozdíl, který hraje do karet staršímu kousku. Pro novinku by teoreticky mohla hrát do karet vrcholná verze 512+12 GB, jenže ta se kvůli ceně 18 899 Kč nevyplatí kupovat. V takto vysokých cenových hladinách dokáže Samsung nabídnout i sám lepší modely.

Aktuální ceny Galaxy A57 Galaxy A56
128+8 GB 12 990 Kč 7 990 Kč
256+8 GB 14 490 Kč 11 490 Kč
512+12 GB 18 890 Kč nenabízí se

Na závěr nám zbývá zodpovědět onu otázku. Pokud vlastníte Galaxy A56, zásadní důvody pro přechod na Galaxy A57 neexistují. Drobné inovace však ukazují, že Samsung vyloženě na místě nepřešlapuje.

Rozměry161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorSamsung Exynos 1680,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 128 GBne
Akumulátor5 000 mAh
Rozměry162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
DisplejSuper AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorExynos 1580,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin
Diskuze ke článku
Patrik Čech
Ani jeden z nich.
Frank McIntosh
žádný, předražená bída 👎
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 18:23
Děs a hrůza. Sotva se to vyrovná Dimensity 8300.. který byl třeba v Xiaomi 14T..
A57 nemá smysl, nemá bezdrátové nabíjení, nemá zoom kameru, vše staré co měla už kdysi A série. Nenabízí to nic nového.
A oba mají 1900nits v peak a 1200nits HBM.
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: 19:02
.. za mě, když už (..pro/do-boha ;) Sam, tak Začínat akt. Jedině na S25 FE 256GB - ale to jsem já ;)
