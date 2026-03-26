Který koupit? Porovnáváme Samsung Galaxy A57 a starší Galaxy A56

Samsung představil zbrusu nového zástupce střední třídy zvaného Galaxy A57. Modelová řada Galaxy A5x patří stabilně mezi ty vůbec nejoblíbenější. Zdánlivě se však může zdát, že nová generace nepřináší vůbec nic nového. Na jednu stranu ano, vyloženě zásadní změnu bychom hledali asi marně, ale Samsung se snažil vylepšovat kde co, byť mnohé věci jen nepatrně či kosmeticky.
Otázkou tak zůstává, zda se například vyplatí přecházet z loňského Galaxy A56 na letošní Galaxy A57. A právě na tu se pokusíme v dnešním článku zodpovědět. Do hry samozřejmě nevstoupí pouze klasická výbava, ale i aktuální ceny.
Design a konstrukce
Na první pohled se nový a starý Samsung navzájem nijak zásadně neliší. Před našimi zraky tak jsou dva telefony s plochými displeji, kovou konstrukcí a skleněnou čelní i zadní stranou. Až po chvíli začnou vyplouvat na povrch ony menší odlišnosti. Nový Galaxy A57 je nepatrně nižší, užší a především tenčí, tloušťka klesla ze 7,4 milimetrů na 6,9 milimetrů. Zásadnější pro mnohé bude pokles hmotnosti ze 198 gramů na 179 gramů. Právě hmotnost novinky je jedním z argumentů, který lze považovat za zásadnější.
I přes menší tělo se vylepšila zvýšená odolnost proti vodě a prachu. Stupeň krytí povyskočil z IP67 na IP68K, což v praxi znamená, že mobil vydrží až v 1,5metrové hloubce po dobu 30 minut. Předchůdce zvládal hloubku 1 metru.
|Galaxy A57
|Galaxy A56
|Rozměry
|161 × 76,8 × 6,9 mm
|162,2 × 77,5 × 7,4 mm
|Hmotnost
|179 gramů
|198 gramů
|Zvýšená odolnost
|IP68
|IP67
Displej
AMOLED panel vypadá zdánlivě stejně, ostatně úhlopříčka 6,7" se nezměnila, avšak Samsung inovoval i v tomto ohledu. Bystrým okem si lze všimnout, že se konečně zmenšily rámečky kolem displeje. Horní rámeček má tloušťku 1,5 milimetrů oproti 2,2 milimetrům loni. Tloušťka bočních rámečků klesla z 2 milimetrů na 1,5 milimetru a spodní rámeček je tenký 2,5 milimetrů, oproti 3,3 milimetrům loni. Samsung dále vylepšil i jas displeje, jehož maximální hodnota narostla z 1 200 nitů na 1 900 nitů.
|Galaxy A57
|Galaxy A56
|Maximální jas displeje
|1 900 nitů
|1 200 nitů
|rámeček na displejem
|1,5 mm
|2,2 mm
|rámeček vedle displeje
|1,5 mm
|2,0 mm
|rámeček pod displejem
|2,5 mm
|3,3 mm
Hardware
Pod kapotou se očekávaně vylepšovalo. V prvé řadě zde máme nový procesor Exynos 1680 postavený na 3nm technologii, který je po všech stránkách výkonnější. Samotný výkon procesoru vzrostl ve srovnání s Exynosem 1580 o 15 %, grafický výkon rovněž o 15 % a NPU pro umělou inteligenci o 33 %. U novinky se můžete v případě nejvyšší varianty dostat až k 12GB operační paměti a 512GB úložišti, takové možnosti Galaxy A56 nemá. U operační paměti se lze navíc těšit na rychlejší typ LPDDR5X oproti LPDDR5. Jak naznačuje server PBK Reviews, přes menší rozměry se zvětšila parní komora na odvod tepla, což by se mohlo pozitivně projevit na menším zahřívání telefonu.
|Galaxy A57
|Galaxy A56
|Procesor
|Exynos 1680
|Exynos 1580
|Max. operační paměť
|12 GB
|8 GB
|Typ operační paměti
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Max. úložiště
|512 GB
|256 GB
Fotoaparáty
Na zádech mají oba telefony tři objektivy a papírově se nic nezměnilo. Stále zde máme 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu, 12megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a 5megapixelový makro snímač. Nový Galaxy A57 však využívá vylepšený obrazový senzor pro režim HDR a přináší režim Low noise pro kvalitnější videa s minimem šumu.
Ceny
Nový Samsung Galaxy A57 můžete pořídit nejlevněji za 12 990 Kč za 128GB verzi. Identickou paměťovou variantu v případě Galaxy A56 můžete sehnat i za 7 990 Kč. Pětitisícový rozdíl v ceně drobná inovace rozhodně nedokáží vyvážit. I kdybychom vzali oficiální cenu Samsungu, kdy je Galaxy A56 za 9 990 Kč, je to stále spíše argument pro loňský model. Obdobná situace panuje kolem 256GB varianty. Novinka vyjde na 14 490 Kč, loňský model na 11 490 Kč. Opět třítisícový rozdíl, který hraje do karet staršímu kousku. Pro novinku by teoreticky mohla hrát do karet vrcholná verze 512+12 GB, jenže ta se kvůli ceně 18 899 Kč nevyplatí kupovat. V takto vysokých cenových hladinách dokáže Samsung nabídnout i sám lepší modely.
|Aktuální ceny
|Galaxy A57
|Galaxy A56
|128+8 GB
|12 990 Kč
|7 990 Kč
|256+8 GB
|14 490 Kč
|11 490 Kč
|512+12 GB
|18 890 Kč
|nenabízí se
Na závěr nám zbývá zodpovědět onu otázku. Pokud vlastníte Galaxy A56, zásadní důvody pro přechod na Galaxy A57 neexistují. Drobné inovace však ukazují, že Samsung vyloženě na místě nepřešlapuje.
Samsung Galaxy A57 128 GB
|Rozměry
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB
|Rozměry
|162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 1580,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin
A57 nemá smysl, nemá bezdrátové nabíjení, nemá zoom kameru, vše staré co měla už kdysi A série. Nenabízí to nic nového.
A oba mají 1900nits v peak a 1200nits HBM.
