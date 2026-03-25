Ceny Galaxy A37 a A57 šplhají vysoko. Neberou jim vítr z plachet modely řady Galaxy S?

Samsung dnes v odpoledních hodinách světu oficiálně představil očekávané modely Galaxy A57 a Galaxy A37. Na první pohled novinky nepřináší vůbec nic nového, na ten druhý lze pochválit menší rámečky kolem AMOLED panelů, vylepšený hlavní objektiv či výkonnější procesory. Stabilními prvky výbavy jsou zvýšená odolnost proti vodě a prachu či dlouhá softwarová podpora. Pokud však zájemci čekali na něco, co je posadí „na zadek“, zřejmě jsou smutní. Jediné, co vám totiž může vyrazit dech, jsou ceny. Jihokorejský výrobce se příliš při zemi nedržel a jednoduše zdražoval.
Ani jednu variantu z obou novinek tak letos už nekoupíte do 10 tisíc korun, což je skutečně na pováženou, vezmeme-li v potaz, že základem modelu Galaxy A37 je verze s pouze 6GB operační pamětí. V ceníku pak každého zarazí 512GB varianta modelu Galaxy A57. Jde o premiéru tohoto velkorysého úložiště v řadě Galaxy A, na druhou stranu za bezmála 19 tisíc korun po něm asi nikdo soudný nesáhne. Jedním dechem je nutné dodat, že Samsung sice skutečně zdražil, ale po docela dlouhé době. Jak si ukážeme v porovnávacích tabulkách, poslední tři roky se totiž ceny vůbec nehýbaly.
Mezigenerační cenová srovnání
|Varianta
|128+8 GB
|256+8 GB
|512+12 GB
|Galaxy A57
|12 999 Kč
|14 499 Kč
|18 899 Kč
|Galaxy A56
|11 999 Kč
|12 999 Kč
|nenabízela se
|Galaxy A55
|11 999 Kč
|12 999 Kč
|nenabízela se
|Galaxy A54
|11 999 Kč
|12 999 Kč
|nenabízela se
|Vaianta
|128+6 GB
|256+8 GB
|Galaxy A37
|10 499 Kč
|12 699 Kč
|Galaxy A36
|9 499 Kč
|10 999 Kč
|Galaxy A35
|9 499 Kč
|10 999 Kč
|Galaxy A34
|9 499 Kč
|10 999 Kč
Konkurenti z řady Galaxy S
Navýšení ceny obou novinek řady Galaxy S má také jeden další důsledek. Pro zákazníky teoreticky pozitivní, pro výrobce možná negativní. Novinky totiž cenou mnohdy konkurují stájovým kolegům z řady Galaxy S, tedy z prémiového segmentu. Pro potřeby porovnání jsme vybrali dva modely, a to loňský vlajkový model Galaxy S25 a následně mírně odlehčený kousek s větším displejem Galaxy S25 FE.
Pokud uvažujete o novém telefonu a jste rozhodnuti pro Samsung, přičemž chcete to nejlepší do 20 tisíc korun a čím nižší cena, tím lepší, rázem máte zaděláno na dlouhé rozmýšlení. Za 14 499 Kč můžete mít novinku Galaxy A57 s 256GB úložištěm a 8GB RAM. Jenže za 17 850 Kč už můžete mít Galaxy S25, byť s menší interní pamětí, za to s větší RAM. Za příplatek zhruba 3 tisíc korun dále získáte bezdrátové nabíjení, výrazně kvalitnější fotoaparáty včetně teleobjektivu a plnohodnotné AI funkce. Je pro vás klíčový větší displej? Žádný problém. Za 17 990 Kč můžete mít Galaxy S25 FE, který vám rovněž dá všechny zmíněné funkce navíc. Pokud navíc víte, že nevyužijete 256GB úložiště, klesne cena na 16 990 Kč.
|Varianta
|128+8 GB
|256+8 GB
|Galaxy A57
|12 999 Kč
|14 499 Kč
|Galaxy S25 FE
|16 990 Kč
|17 990 Kč
|Galaxy S25*
|17 850 Kč
|19 750 Kč
* - model Galaxy S25 má u všech variant 12GB RAM
Je patrné, že zejména zájemci o nový Samsung s cenou kolem 15 tisíc korun budou velmi zvažovat, zda brát vyšší verze nových modelů Galaxy A, nebo zváží drobný příplatek, za který dostanou výrazně více muziky od modelů řady Galaxy S.
Závěrem ještě jednou zmíníme fakt, že verze 512+12 GB se u Galaxy A57 aktuálně nevyplatí pořizovat. Cena 18 899 Kč je extrémně vysoká a pokud vyložene nepotřebujete Samsung s 512GB úložištěm, vyplatí se sáhnout po modelu Galaxy S25 nebo Galaxy S25 FE.
Samsung Galaxy A57 128 GB
|Rozměry
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Samsung Galaxy A37 128+6 GB
|Rozměry
|162,9 × 78,2 × 7,4 mm, 196 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1480,
|Paměť
|RAM: 6 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor