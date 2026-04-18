Samsung Galaxy A57
Na správné cestě
Ioannis Papadopoulos
Nejprodávanější řada smartphonů Samsung se nedávno dočkala přírůstku v podobě modelů Galaxy A57 a Galaxy A37. Lépe vybavený Galaxy A57 se přitom pokusí zaujmout například velmi útlým pasem, odolností a také vylepšeným displejem. Bude to stačit na úspěch?

Tenké tělo, ochrana IP68 či displej s notně tenčími rámečky, to jsou jen některé z předností Galaxy A57. Jaký je ale telefon jako celek a dává smysl na novinku přejít třeba i z loňského Galaxy A56?

Technické parametry Samsung Galaxy A57 128 GB

Konstrukce161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetSamsung Exynos 1680,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026,

Obsah balení: nepřekvapí

V krabičce čekají nezbytné manuály, samotný telefon, nástroj pro vytažení slotu na SIM a také oboustranný USB-C kabel. Jedná se tak o zcela standardní obsah, kdy pořízení pouzdra či případně adaptéru zůstává v režii zákazníka.

Líbilo se nám
  • ekologické balení

Konstrukce a zpracování: tenký a stylový

Telefon výrazně zhubnul (cca o 20 g) i zeštíhlel, kdy v pase má nyní jen 6,9 mm a v rámci používání je to skutečně znát. Galaxy A57 je příjemně lehký a také tenký smartphone s vysokým komfortem používání, který se vám v ruce jen tak nepronese a nebude dělat ani nevzhlednou bouli v kapse od kalhot, třeba kvůli obřímu fotomodulu, který je zde pouze decentní. Potěší také dostupnost hned čtyř barevných provedení.

Další oblastí, kde se vylepšovalo, avšak jen nepatrně, je ochrana. Posun z IP67 na IP68 v praxi není až tak zásadní, zmínku si však zaslouží. Galaxy A57 tak dosahuje regulérní vlajkové odolnosti, zároveň je však vhodné zmínit, že některá konkurence již stihla pokročit ještě dál (nabídne IP69 či dokonce další certifikace odolnosti). V každém případě záda zůstávají stále skleněná a rámečky hliníkové, přičemž výrobce nasadil Gorilla Glass Victus+. V testovaném barevném provedení pak není až takový problém záda „upatlat“, zároveň se však ani nejedná o žádný magnet na otisky.

Celkově telefon v ruce působí velmi dobře a dá se říct, že u tohoto modelu se již smývají rozdíly mezi řadami Galaxy S a Galaxy A z hlediska odolnosti, designu či použitých materiálů. Samsung si tedy za konstrukci rozhodně zaslouží palec nahoru.

Líbilo se nám
  • lehké a tenké tělo
  • odolnost IP68
  • příjemně se drží
Displej: tenčí rámečky, stejný jas

Novinka disponuje 6,7" AMOLED obrazovkou, která je parametrově identická s předešlým modelem v oblasti rozlišení, max. jasu až 1 900 nitů, obnovovací frekvence 120 Hz či použité ochrany Gorilla Glass Victus+, přesto však vypadá o dost lépe a důvodem jsou tenčí rámečky. Samsung konkrétně ztenčil rámečky o jeden milimetr z každé strany.

Zobrazovací panel jako takový má dostatek jasu i na venkovní použití, bezproblémovou automatickou regulaci i dostačující jemnost. V obrazovce se rovněž ukrývá čtečka otisků prstů, která zůstává i nadále optická. A právě v tomto ohledu trochu zamrzí, že Samsung nešel ještě dál a neuchýlil se rovnou k ultrazvukovému senzoru, jaký už najdeme u pár telefonů v tomto segmentu, a má nepopiratelné výhody, jako je například rychlost, spolehlivost a schopnost rozpoznat i mokré prsty.

Líbilo se nám
  • tenčí rámečky
  • dostačující jas i obnovovací frekvence
Nelíbilo se nám
  • konkurence umí i ultrazvukovou čtečku

Zvuk: bezproblémový

Stereo zvuk je dostatečně hlasitý a má i slušnou kvalitu včetně rozumné úrovně basů. Je tedy pozitivní, že navzdory ztenčení mobilu nedošlo k nějakým ústupkům v oblasti reprodukce zvuku, která je stále bezproblémová.

Líbilo se nám
  • bezproblémový stereo zvuk

Výkon hardwaru: nový Exynos

Novinku pohání 4nm Exynos 1680, který přináší menší vylepšení oproti předešlému čipu. I letos přitom platí, že publikum, na které výrobce s tímto modelem cílí, bude s výkonem zařízení spokojeno. V praxi se nesetkáte se zasekáváním či zpomalováním a podobně, avšak zároveň je nutné dodat, že mnohá konkurence nabídne i skutečně výrazně výkonnější hardware. I smartphony, kterým nejde příliš o hrubý výkon, například Nothing Phone (4a) Pro, disponují zpravidla o něco výkonnějším čipem. Na druhou stranu se alespoň s Galaxy A57 rozhodně nemusíte obávat výrazného zahřívání.

Zajímavé je rovněž rozhodnutí výrobce nabízet také 512GB provedení, což by mu podle analytiků mělo pomoci se více etablovat v prémiovém segmentu, na druhou stranu lze předpokládat, že po této variantě sáhne málokdo. Úložiště je typu UFS 3.1 a RAM LPDDR5X, přičemž u 128 a 256GB varianty činí 8 GB a u půlterabajtové verze rovných 12 GB. S podporou paměťových karet, stejně jako u loňského modelu, počítat nelze.

Líbilo se nám
  • dostatek výkonu pro plynulý chod
  • tři paměťové varianty
Nelíbilo se nám
  • v dané ceně existují i výrazně výkonnější telefony

Výdrž baterie: dostatečně dlouhá

Tradičně silnou disciplínou u Samsungu je výdrž, a to navzdory tomu, že se stále neuchýlil k moderním křemíkovým bateriím s výrazně vyšší kapacitou. Ani zde se tak nedočkáte nijak úchvatné kapacity – 5 000 mAh již v této třídě pomalu přestává být standardem a například Redmi Note 15 Pro+ 5G nabídne 6 500 mAh a jsou konkurenti, kteří i 7 500 mAh. Navzdory tomu je výdrž tradičně velmi solidní a v běžném režimu používání (po týdnu či dvou, co si zvykne systém na vaše návyky) se bez problémů ustálí na 1,5 až 2 dnech na nabití. V tomto ohledu tedy nelze kritizovat. Mobil pak podporuje 45 W, takže doplní přibližně 65 % baterie za půl hodiny a plnou kapacitu za 70 minut. Bezdrátové nabíjení (nepřekvapivě) není k dispozici.

Líbilo se nám
  • velmi dobrá výdrž na nabití
  • rozumná nabíjecí rychlost
Nelíbilo se nám
  • nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 6e i Bluetooth 6.0

V oblasti konektivity nechybí nic podstatného: Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. Potěší rovněž podpora eSIM i přítomnost slotu pro dvě fyzické nanoSIM karty.

Líbilo se nám
  • podpora eSIM i všeho důležitého

Fotoaparát: makro snímač stále žije

Galaxy A57 mezigeneračně přebírá fotovýbavu, což znamená trojici senzorů na zadní straně, kde nechybí ani dedikovaný senzor pro makra. Vzhledem k tomu, že makro obvykle zastanou ultraširokoúhlé objektivy s automatickým ostřením (v případě Pixelů řady A je dokonce zvládají primární snímače), je přítomnost senzoru mírně diskutabilní a zlí jazykové by mohli tvrdit, že je zde jen do počtu. Ostatně, i já bych raději namísto něj viděl teleobjektiv, třeba takový, jaký najdeme u již zmiňovaného Nothing Phonu (4a).

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 5 Mpx 12 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2
Ohnisková vzdálenost 23 mm 13 mm 25 mm 25 mm
Velikost senzoru 1/1,56" 1/3,06" ?" 1/3,06"
Velikost pixelu 1,0 µm 1,12 µm ? µm 1,12 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Nic to však nemění na tom, že celkové výsledky jsou solidní, přičemž hlavní parádu logicky nadělá primární senzor. Těšit se můžete na líbivé barevné podání, dostatek detailů i rozumnou kvalitu dvojnásobného zoomu. Tento senzor fotí poměrně obstojně i ve zhoršených světelných podmínkách a zvládne video až ve 4K s 30 FPS s rychlým přeostřováním a rozumnou úrovní stabilizace. Senzory jsou také barevně poměrně dobře sladěné. Ultraširokoúhlý objektiv trpí na deformaci a pokles kvality v rozích, na druhou stranu má široký rozsah záběru. Také v oblasti expozice má mezery, ale celkově fotí rovněž obstojně. Dedikovaný makrosnímač pak doručí pěkné záběry s dostatkem detailů, ale jak již bylo uvedeno, klidně by jej mohl nahradit jiný snímač (ideálně teleobjektiv). Celkově tedy fotovýbava neurazí, ale ani nenadchne a potěšila by větší inovace. To stejné lze však říct třeba i o fotovýbavě nedávno testovaného kompaktu Galaxy S26.

Denní snímky
Líbilo se nám
  • celkově slušná kvalita snímků
Nelíbilo se nám
  • spíše zbytečný makro snímač
  • vhod by přišel teleobjektiv

Software: dlouhá podpora a One UI

Kde Galaxy A57 boduje, to je oblast softwaru, neboť se chlubí například nadstandardní 6letou podporou (OS i záplatami). Novinka dorazila s Androidem 16 a One UI 8.5 a systém obsahuje také různé povedené funkce umělé inteligence, například výběr nejlepšího výrazu obličeje na fotografii, AI úpravy snímků, samozřejmě i Circle to Search a další funkce. Pokud vlastníte sluchátka, hodinky, tablet či některý spotřebič Samsung, je velkou výhodou také provázanost ekosystému.

Líbilo se nám
  • délka podpory
  • vychytávky AI
Zhodnocení

Samsung Galaxy A57 ve mně zanechal vesměs pozitivní dojmy a pokud zkrotíte vaše očekávání v oblasti fotovýbavy či hrubého výkonu, rozhodně nebudete zklamaní. Vlastně je již nyní zřejmé, že Galaxy A57 bude další prodejní úspěch. A není divu, neboť ve výsledku nabídne velmi slušný mix vlastností, pouze bojuje s tím, že na trhu existuje velké množství smartphonů, které nabídnou v té či oné (či rovnou vícero) disciplínách výrazně lepší hodnoty. V tomto ohledu je však do rovnice nutné připsat také nadstavbu a softwarovou podporu, která je rozhodně nadstandardní.

Konkurence

Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone (4a) Pro s hliníkovým unibody šasi, netradičním prvkem Glyph a celkově lepší fotovýbavou v čele s povedeným teleobjektivem. Samsung naopak nabídne útlejší pas, vyšší ochranu i delší softwarovou podporu.

Rozměry164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 080 mAh

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G boduje větší baterií s podporou 100W nabíjení, vyšší úrovní ochrany, i výrazně větším úložištěm. Rovněž primární senzor má vyšší rozlišení (a dokáže tak skládat 16 pixelů do 1) i fyzicky o něco větší rozměry.

Rozměry163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 500 mAh

Klady
  • lehké a tenké tělo + IP68
  • dostatek výkonu pro plynulý chod
  • velmi dobrá výdrž na nabití
  • celkově slušná kvalita snímků
  • délka softwarové podpory a funkce AI
Zápory
  • rezervy v oblasti výkonu, baterie i fotovýbavy
  • nemá bezdrátové nabíjení
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No pořád to samé dokola. Už by A série zasloužila vylepšení. Takový A57s s vylepšením výkonem jako bylo mezi A52 a A52s a přidat zoom a bezdrátové nabíjení.
Už jsou informace ze Xiaomi Redmi Note 17 Max bude mít periscope zoom.
