Tenké tělo, ochrana IP68 či displej s notně tenčími rámečky, to jsou jen některé z předností Galaxy A57. Jaký je ale telefon jako celek a dává smysl na novinku přejít třeba i z loňského Galaxy A56?
Technické parametry Samsung Galaxy A57 128 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|duben 2026,
Obsah balení: nepřekvapí
V krabičce čekají nezbytné manuály, samotný telefon, nástroj pro vytažení slotu na SIM a také oboustranný USB-C kabel. Jedná se tak o zcela standardní obsah, kdy pořízení pouzdra či případně adaptéru zůstává v režii zákazníka.
- ekologické balení
Konstrukce a zpracování: tenký a stylový
Telefon výrazně zhubnul (cca o 20 g) i zeštíhlel, kdy v pase má nyní jen 6,9 mm a v rámci používání je to skutečně znát. Galaxy A57 je příjemně lehký a také tenký smartphone s vysokým komfortem používání, který se vám v ruce jen tak nepronese a nebude dělat ani nevzhlednou bouli v kapse od kalhot, třeba kvůli obřímu fotomodulu, který je zde pouze decentní. Potěší také dostupnost hned čtyř barevných provedení.
Další oblastí, kde se vylepšovalo, avšak jen nepatrně, je ochrana. Posun z IP67 na IP68 v praxi není až tak zásadní, zmínku si však zaslouží. Galaxy A57 tak dosahuje regulérní vlajkové odolnosti, zároveň je však vhodné zmínit, že některá konkurence již stihla pokročit ještě dál (nabídne IP69 či dokonce další certifikace odolnosti). V každém případě záda zůstávají stále skleněná a rámečky hliníkové, přičemž výrobce nasadil Gorilla Glass Victus+. V testovaném barevném provedení pak není až takový problém záda „upatlat“, zároveň se však ani nejedná o žádný magnet na otisky.
Celkově telefon v ruce působí velmi dobře a dá se říct, že u tohoto modelu se již smývají rozdíly mezi řadami Galaxy S a Galaxy A z hlediska odolnosti, designu či použitých materiálů. Samsung si tedy za konstrukci rozhodně zaslouží palec nahoru.
- lehké a tenké tělo
- odolnost IP68
- příjemně se drží
Displej: tenčí rámečky, stejný jas
Novinka disponuje 6,7" AMOLED obrazovkou, která je parametrově identická s předešlým modelem v oblasti rozlišení, max. jasu až 1 900 nitů, obnovovací frekvence 120 Hz či použité ochrany Gorilla Glass Victus+, přesto však vypadá o dost lépe a důvodem jsou tenčí rámečky. Samsung konkrétně ztenčil rámečky o jeden milimetr z každé strany.
Zobrazovací panel jako takový má dostatek jasu i na venkovní použití, bezproblémovou automatickou regulaci i dostačující jemnost. V obrazovce se rovněž ukrývá čtečka otisků prstů, která zůstává i nadále optická. A právě v tomto ohledu trochu zamrzí, že Samsung nešel ještě dál a neuchýlil se rovnou k ultrazvukovému senzoru, jaký už najdeme u pár telefonů v tomto segmentu, a má nepopiratelné výhody, jako je například rychlost, spolehlivost a schopnost rozpoznat i mokré prsty.
- tenčí rámečky
- dostačující jas i obnovovací frekvence
- konkurence umí i ultrazvukovou čtečku
Zvuk: bezproblémový
Stereo zvuk je dostatečně hlasitý a má i slušnou kvalitu včetně rozumné úrovně basů. Je tedy pozitivní, že navzdory ztenčení mobilu nedošlo k nějakým ústupkům v oblasti reprodukce zvuku, která je stále bezproblémová.
- bezproblémový stereo zvuk
Výkon hardwaru: nový Exynos
Novinku pohání 4nm Exynos 1680, který přináší menší vylepšení oproti předešlému čipu. I letos přitom platí, že publikum, na které výrobce s tímto modelem cílí, bude s výkonem zařízení spokojeno. V praxi se nesetkáte se zasekáváním či zpomalováním a podobně, avšak zároveň je nutné dodat, že mnohá konkurence nabídne i skutečně výrazně výkonnější hardware. I smartphony, kterým nejde příliš o hrubý výkon, například Nothing Phone (4a) Pro, disponují zpravidla o něco výkonnějším čipem. Na druhou stranu se alespoň s Galaxy A57 rozhodně nemusíte obávat výrazného zahřívání.
Zajímavé je rovněž rozhodnutí výrobce nabízet také 512GB provedení, což by mu podle analytiků mělo pomoci se více etablovat v prémiovém segmentu, na druhou stranu lze předpokládat, že po této variantě sáhne málokdo. Úložiště je typu UFS 3.1 a RAM LPDDR5X, přičemž u 128 a 256GB varianty činí 8 GB a u půlterabajtové verze rovných 12 GB. S podporou paměťových karet, stejně jako u loňského modelu, počítat nelze.
- dostatek výkonu pro plynulý chod
- tři paměťové varianty
- v dané ceně existují i výrazně výkonnější telefony
Výdrž baterie: dostatečně dlouhá
Tradičně silnou disciplínou u Samsungu je výdrž, a to navzdory tomu, že se stále neuchýlil k moderním křemíkovým bateriím s výrazně vyšší kapacitou. Ani zde se tak nedočkáte nijak úchvatné kapacity – 5 000 mAh již v této třídě pomalu přestává být standardem a například Redmi Note 15 Pro+ 5G nabídne 6 500 mAh a jsou konkurenti, kteří i 7 500 mAh. Navzdory tomu je výdrž tradičně velmi solidní a v běžném režimu používání (po týdnu či dvou, co si zvykne systém na vaše návyky) se bez problémů ustálí na 1,5 až 2 dnech na nabití. V tomto ohledu tedy nelze kritizovat. Mobil pak podporuje 45 W, takže doplní přibližně 65 % baterie za půl hodiny a plnou kapacitu za 70 minut. Bezdrátové nabíjení (nepřekvapivě) není k dispozici.
- velmi dobrá výdrž na nabití
- rozumná nabíjecí rychlost
- nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 6e i Bluetooth 6.0
V oblasti konektivity nechybí nic podstatného: Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. Potěší rovněž podpora eSIM i přítomnost slotu pro dvě fyzické nanoSIM karty.
- podpora eSIM i všeho důležitého
Fotoaparát: makro snímač stále žije
Galaxy A57 mezigeneračně přebírá fotovýbavu, což znamená trojici senzorů na zadní straně, kde nechybí ani dedikovaný senzor pro makra. Vzhledem k tomu, že makro obvykle zastanou ultraširokoúhlé objektivy s automatickým ostřením (v případě Pixelů řady A je dokonce zvládají primární snímače), je přítomnost senzoru mírně diskutabilní a zlí jazykové by mohli tvrdit, že je zde jen do počtu. Ostatně, i já bych raději namísto něj viděl teleobjektiv, třeba takový, jaký najdeme u již zmiňovaného Nothing Phonu (4a).
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Makro objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|5 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.4
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|13 mm
|25 mm
|25 mm
|Velikost senzoru
|1/1,56"
|1/3,06"
|?"
|1/3,06"
|Velikost pixelu
|1,0 µm
|1,12 µm
|? µm
|1,12 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
|pevné ostření
Nic to však nemění na tom, že celkové výsledky jsou solidní, přičemž hlavní parádu logicky nadělá primární senzor. Těšit se můžete na líbivé barevné podání, dostatek detailů i rozumnou kvalitu dvojnásobného zoomu. Tento senzor fotí poměrně obstojně i ve zhoršených světelných podmínkách a zvládne video až ve 4K s 30 FPS s rychlým přeostřováním a rozumnou úrovní stabilizace. Senzory jsou také barevně poměrně dobře sladěné. Ultraširokoúhlý objektiv trpí na deformaci a pokles kvality v rozích, na druhou stranu má široký rozsah záběru. Také v oblasti expozice má mezery, ale celkově fotí rovněž obstojně. Dedikovaný makrosnímač pak doručí pěkné záběry s dostatkem detailů, ale jak již bylo uvedeno, klidně by jej mohl nahradit jiný snímač (ideálně teleobjektiv). Celkově tedy fotovýbava neurazí, ale ani nenadchne a potěšila by větší inovace. To stejné lze však říct třeba i o fotovýbavě nedávno testovaného kompaktu Galaxy S26.
- celkově slušná kvalita snímků
- spíše zbytečný makro snímač
- vhod by přišel teleobjektiv
Software: dlouhá podpora a One UI
Kde Galaxy A57 boduje, to je oblast softwaru, neboť se chlubí například nadstandardní 6letou podporou (OS i záplatami). Novinka dorazila s Androidem 16 a One UI 8.5 a systém obsahuje také různé povedené funkce umělé inteligence, například výběr nejlepšího výrazu obličeje na fotografii, AI úpravy snímků, samozřejmě i Circle to Search a další funkce. Pokud vlastníte sluchátka, hodinky, tablet či některý spotřebič Samsung, je velkou výhodou také provázanost ekosystému.
- délka podpory
- vychytávky AI
Zhodnocení
Samsung Galaxy A57 ve mně zanechal vesměs pozitivní dojmy a pokud zkrotíte vaše očekávání v oblasti fotovýbavy či hrubého výkonu, rozhodně nebudete zklamaní. Vlastně je již nyní zřejmé, že Galaxy A57 bude další prodejní úspěch. A není divu, neboť ve výsledku nabídne velmi slušný mix vlastností, pouze bojuje s tím, že na trhu existuje velké množství smartphonů, které nabídnou v té či oné (či rovnou vícero) disciplínách výrazně lepší hodnoty. V tomto ohledu je však do rovnice nutné připsat také nadstavbu a softwarovou podporu, která je rozhodně nadstandardní.
Konkurence
Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone (4a) Pro s hliníkovým unibody šasi, netradičním prvkem Glyph a celkově lepší fotovýbavou v čele s povedeným teleobjektivem. Samsung naopak nabídne útlejší pas, vyšší ochranu i delší softwarovou podporu.
Nothing Phone (4a) Pro
|Rozměry
|164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G boduje větší baterií s podporou 100W nabíjení, vyšší úrovní ochrany, i výrazně větším úložištěm. Rovněž primární senzor má vyšší rozlišení (a dokáže tak skládat 16 pixelů do 1) i fyzicky o něco větší rozměry.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
