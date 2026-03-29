Zrozen k úspěchu? Podívejte se, jak fotí nový Samsung Galaxy A57

Již dávno neplatí, že abyste mohli fotit kvalitní snímky, musíte sáhnout po vyloženě vlajkovém zařízení, velmi schopné fotomobily se najdou například i ve střední třídě, ale patří mezi ně také nový Samsung Galaxy A57? Horká novinka, která uchvátí například velmi tenkým tělem, vylepšenou ochranou IP68 či ztenčenými rámečky, je osazena již vcelku tradiční kombinací snímačů v podobě osvědčené sestavy: primární, ultraširokoúhlý, fotoaparát dedikovaný pro makro snímky a logicky také selfie. Na jejich parametry se můžete podívat v přiložené tabulce.
|Hlavní snímač
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Makro objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|5 Mpx
|12 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.8
|f/2.2
|f/2.4
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|13 mm
|25 mm
|25 mm
|Velikost senzoru
|1/1,56"
|1/3,06"
|?"
|1/3,06"
|Velikost pixelu
|1,0 µm
|1,12 µm
|? µm
|1,12 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|PDAF
|pevné ostření
|pevné ostření
|pevné ostření
Jelikož má novinka ambice stát se jedním z nejprodávanějších smartphonů českého trhu (právě řada Galaxy A jde na odbyt v rámci nabídky telefonů společnosti Samsung nejlépe), připravili jsme pro vás sérii snímků zachycených v různých světelných podmínkách. Kromě ukázky záběrů ze zmíněných fotoaparátů si lze prohlédnout rovněž maximální desetinásobný zoom nebo také např. dvojnásobné přiblížení, pro které se ve fotoaplikaci nachází dedikované tlačítko.
Jako vždy platí, že jsme ani tentokrát do focení nijak nezasahovali: během focení jsme neupravovali expozici, zaostření apod. Výsledné snímky jsou tedy foceny na automatiku, kdy si smartphone také automaticky upravil dobu expozice v rámci nočního focení. Jak se vám snímky líbí můžete zhodnotit v komentářích pod článkem.
Samsung Galaxy A57 128 GB
|Rozměry
|161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 1680,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
