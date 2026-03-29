Zrozen k úspěchu? Podívejte se, jak fotí nový Samsung Galaxy A57

Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka využívá stejnou sestavu fotoaparátů, jako u předešlého modelu
  • Zajímavostí je například dedikovaný makro snímač, pouze hlavní fotoaparát však nabídne automatické ostření
  • Prohlédněte si záběry z různých světelných podmínek
Samsung Galaxy A57
Již dávno neplatí, že abyste mohli fotit kvalitní snímky, musíte sáhnout po vyloženě vlajkovém zařízení, velmi schopné fotomobily se najdou například i ve střední třídě, ale patří mezi ně také nový Samsung Galaxy A57? Horká novinka, která uchvátí například velmi tenkým tělem, vylepšenou ochranou IP68 či ztenčenými rámečky, je osazena již vcelku tradiční kombinací snímačů v podobě osvědčené sestavy: primární, ultraširokoúhlý, fotoaparát dedikovaný pro makro snímky a logicky také selfie. Na jejich parametry se můžete podívat v přiložené tabulce.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 5 Mpx 12 Mpx
Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2
Ohnisková vzdálenost 23 mm 13 mm 25 mm 25 mm
Velikost senzoru 1/1,56" 1/3,06" ?" 1/3,06"
Velikost pixelu 1,0 µm 1,12 µm ? µm 1,12 µm
Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace
Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Jelikož má novinka ambice stát se jedním z nejprodávanějších smartphonů českého trhu (právě řada Galaxy A jde na odbyt v rámci nabídky telefonů společnosti Samsung nejlépe), připravili jsme pro vás sérii snímků zachycených v různých světelných podmínkách. Kromě ukázky záběrů ze zmíněných fotoaparátů si lze prohlédnout rovněž maximální desetinásobný zoom nebo také např. dvojnásobné přiblížení, pro které se ve fotoaplikaci nachází dedikované tlačítko.

Jako vždy platí, že jsme ani tentokrát do focení nijak nezasahovali: během focení jsme neupravovali expozici, zaostření apod. Výsledné snímky jsou tedy foceny na automatiku, kdy si smartphone také automaticky upravil dobu expozice v rámci nočního focení. Jak se vám snímky líbí můžete zhodnotit v komentářích pod článkem.

Denní snímky
Zhoršené světelné podmínky
Rozměry161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorSamsung Exynos 1680,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 128 GBne
Akumulátor5 000 mAh
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Děs a hrůza 🤣
David Rajtr
Nic moc teda. Ten makroobjektiv je tam jen by to papírově mělo 3 foťáky.
Arcturus
Za podobné peníze se dá koupit Pixel 9 s SW podporou do roku 2031... Nákup tohoto telefonu v podstatě nedává smysl...
