Konec nabíjecího maratonu: Xiaomi Watch 5 vydrží na nabití skoro celý týden

Chytré hodinky lze historicky dělit víceméně do dvou skupin. Na jedné straně stojí ty vskutku chytré s otevřeným operačním systémem, který umožňuje instalaci dalších aplikací, a na straně druhé ty, které jsou chytré namátkou jen „napůl“ a uživatelům nedávají příliš mnoho možností nad rámec toho, co zařízení umí již z výroby. S tím se však pojí také nutnost častého nabíjení, kdy je u mnoha opravdu chytrých hodinek standardem jen jedno až dvoudenní výdrž. Nové Xiaomi Watch 5 jsou nicméně důkazem toho, že i hodinky s Wear OS můžete nabíjet třeba jen jednou týdně.
Právě baterie s úctyhodnou kapacitou necelých 1 000 mAh (konkrétně 930 mAh) je jedním z hlavních trumfů Xiaomi Watch 5. Výrobce slibuje až 6denní výdrž na plné nabití při víceméně standardním používání bez omezování. Zdali to bude vskutku realitou, se přesvědčíme až v rámci našeho redakčního testu, avšak představa skutečně chytrých hodinek se systémem s takto dlouhou výdrží, kam lze nainstalovat takřka libovolnou aplikaci (v rámci ekosystému Wear OS), je rozhodně lákavá.
Nové Xiaomi Watch 5 však nezaostávají ani v jiných ohledech. Šasi například tvoří prémiová a vysoce odolná nerezová ocel, zatímco obrazovku kryje safírové sklo. Navíc se novinka chlubí velkou plochou 1,54", což je u tohoto formátu s kruhovou obrazovkou slušná hodnota. V rámci letmých prvních dojmů můžeme potvrdit svižný chod systému i povedený panel s líbivým podáním barev. Hodinky jako takové pak nijak nepřekvapí hmotností 56 gramů a stejně tak tloušťka 12,3 milimetrů nepatří k nejmenším – radost proto budou dělat zřejmě především na pánském zápěstí.
Zajímavostí u těchto hodinek je pak podpora ovládacích gest, kdy lze například lusknutím prsty spustit trénink, potažmo spojením palce a ukazováčku odložit budík. Hodinky jsou navíc vybaveny čipem Snapdragon W5 Gen 1 a sekundárním koprocesorem, který se aktivuje v situacích, kdy není potřeba tolik výkonu, což má za následek citelné prodloužení výdrže. Na to, jak se novinka osvědčí v klasickém testu, jsme již nyní zvědaví. Na první pohled se však zdá, že hodinkám nic neschází, a to včetně pokročilého zdravotního monitoringu (včetně EKG), sportovních funkcí a Wear OS s možností bezkontaktních plateb.
Xiaomi Watch 5
|Konstrukce
|47,4 × 47,4 × 12,3 mm, 56 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,54" (480 × 480 px)
|Systém
|Wear OS 6, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.4, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|930 mAh, nabíjení: proprietární kolébka