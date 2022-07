Košík v nové appce zjednodušil doobjednávky, reklamace i sledování nákupu

Fotografie: Košík.cz

Zkušenost s online nákupem potravin má kolem 45 % Čechů, pravidelně online supermarkety využívá zhruba pětina domácností. Způsob, jakým Češi nakupují, se však v posledních letech výrazným způsobem změnil. Původní klikání objednávky na počítači postupně bere za své a stále více zákazníků preferuje nákup přes mobil. Třetina zákazníků provede nákup výhradně přes smartphone, dvě třetiny ho pak používají při kompletaci objednávky. Například tak, že zboží ze svých telefonů přidává do jednoho košíku celá rodina.

„Lidé mají stále větší tendenci řešit běžné věci kdykoli a kdekoli. Posílat peníze, vyřizovat maily, nakupovat oblečení a stejně tak tomu začíná být u nákupu potravin. Po cestě do práce, v odpolední pauze, při odpočinku během sportování nebo s dětmi na dětském hřišti si za pět minut udělat nákup, který je do pár hodin u dveří. Ostatně to je jedna z hlavních misí online supermarketů – umožnit zákazníkům místo dlouhého nákupu a stání front v obchodě dělat něco důležitějšího nebo si jen užít více volného času,“ zmiňuje Ivan Utěšil, generální ředitel online supermarketu Košík.cz. „V posledních letech navíc významně roste počet domácnosti, které nakupují téměř výhradně přes smartphone, a my chceme našim zákazníkům nabídnout aplikaci, která naplní jejich očekávání.“

V novém kabátě

Celá aplikace ve spolupráci s experty z Etnetera prošla redesignem, který kladl zásadní důraz na zákaznickou zkušenost a intuitivnost. A také rychlost, která patří mezi jednu z největších výhod online nakupování potravin. Bez nadsázky ukazuje, jak může vypadat budoucí standard pro celý retail – vše přehledně na svém místě a tam, kde to oči i prsty očekávají. Potraviny je nyní možné vybrat za pár minut a objednávkový proces se zkrátil na dvě ťuknutí do displeje telefonu.

Za novou aplikací stojí práce mnohočlenného týmu jak na straně Košíku, tak na straně Etnetery. Do její přípravy se ve formě panelu zapojili i samotní zákazníci Košíku. Testování pak probíhalo na rozsáhlém vzorku uživatelů, který reprezentoval jednotlivé zákaznické skupiny. „Cesta zákazníků z e-shopu do mobilní aplikace je dalším důkazem rychlé a efektivní digitalizace českého retailu, na kterou se dlouhodobě zaměřujeme. Věřím, že se nám v úzké spolupráci s Košíkem a jeho zákazníky nyní podařilo vylepšit mobilní aplikaci Košíku tak, aby se stala zákaznicky nejpoužívanější ikonkou na displejích mobilních telefonů,“ říká Martin Palička, CEO Etnetera.

Už žádné zapomenuté položky a pohodlné reklamace

Aplikace totiž nově nezapomíná na zapomnětlivé. A těch není málo – zhruba každý třetí zákazník Košíku se přiznal k tomu, že tu nejzásadnější věc z nákupu občas nakonec koupit zapomene. A uvědomí si to až ve chvíli, kdy je objednávka uzavřená. Přesně tyto položky bude nyní možné v aplikaci jednoduše přidat ještě pár hodin před příjezdem kurýra. Podobně komfortně bude možné vyřešit i případné reklamace. Položky, které byly v nákupu v nepořádku, stačí označit a kompenzace za ně je zákazníkovi v podobě kreditů okamžitě připsána na jeho účet – a to v jakoukoli denní nebo noční dobu. Na uplatnění reklamace má každý zákazník dokonce celých 72 hodin.

Zákazník ví, kdy v rámci hodiny kurýr dorazí

Zásadní změnou prošlo také sledování objednaného nákupu. Košík standardně upřesňuje, v kolik hodin kurýr s nákupem v rámci hodinového „okna“ pravděpodobně přijede, nově však budou mít zákazníci možnost sledovat jeho pohyb v reálném čase přímo na mapě. Pravděpodobný čas doručení bude upřesněn na dvacetiminutový interval, zákazník zároveň uvidí, kolikátý je v aktuálním pořadí závozové trasy. Příjemným detailem pak je shrnutí, do kolika tašek je nákup rozdělen. Což ušetří další vteřiny a zajistí jeho bezproblémové předání.