Děkujeme, odejděte. MKBHD ruší svou aplikaci s tapetami

Wallpaper aplikace Panels známého technologického tvůrce Marquese Brownleeho (MKBHD) bude k 31. prosinci definitivně ukončena. Brownlee rozhodnutí oznámil ve videu na svém YouTube kanálu (viz níže) a uvedl, že projekt nedokázal naplnit jeho původní vizi.
Aplikace Panels přitom debutovala v září 2024 a už od začátku čelila vlně kritiky – zejména kvůli vysoké ceně předplatného a doprovodnému reklamnímu modelu. Podle Brownleeho se navíc během letošního roku změnilo složení týmu, což vývoj dále komplikovalo. „Udělali jsme chyby při tvorbě aplikace a nakonec jsme ji nedokázali přetvořit do podoby, kterou jsem měl v hlavě,“ přiznal Brownlee.
Na webu aplikace pak vývojáři doplňují, že se ani přes snahu nepodařilo najít potřebné spolupracovníky. Proto se podle nich jevilo jako správné udělat čistý řez, než udržovat aplikaci bez možnosti dalšího růstu.
Po ukončení provozu budou každopádně všechna uživatelská data trvale smazána, nicméně již stažené tapety zůstanou v zařízení i nadále. Aplikace bude z obchodů smazána konkrétně 31. prosince a tímto dnem dojde i k automatickému zrušení všech aktivních předplatných. Uživatelé s platným předplatným pak obdrží následně náhradu.
Po vypnutí aplikace pak plánuje Brownlee projekt uvolnit jako open-source na GitHubu. Tvůrce tak chce dát komunitě možnost s projektem dál pracovat a případně jej rozvíjet mimo rámec původního týmu, což za nás hodnotíme pozitivně.