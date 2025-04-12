mobilenet.cz na sociálních sítích

Děkujeme, odejděte. MKBHD ruší svou aplikaci s tapetami

Marek Vacovský
Děkujeme, odejděte. MKBHD ruší svou aplikaci s tapetami
Fotografie: Wikimedia Commons
  • Marques Brownlee oznámil, že jeho wallpaper aplikace Panels bude 31. prosince definitivně ukončena
  • Projekt vznikl loni, ale od počátku se potýkal s kritikou kvůli cenovému modelu i reklamám
  • Po vypnutí budou smazána všechna data, aktivní předplatná se automaticky zruší a zdrojový kód bude zveřejněn na GitHubu

Wallpaper aplikace Panels známého technologického tvůrce Marquese Brownleeho (MKBHD) bude k 31. prosinci definitivně ukončena. Brownlee rozhodnutí oznámil ve videu na svém YouTube kanálu (viz níže) a uvedl, že projekt nedokázal naplnit jeho původní vizi.

Aplikace Panels přitom debutovala v září 2024 a už od začátku čelila vlně kritiky – zejména kvůli vysoké ceně předplatného a doprovodnému reklamnímu modelu. Podle Brownleeho se navíc během letošního roku změnilo složení týmu, což vývoj dále komplikovalo. „Udělali jsme chyby při tvorbě aplikace a nakonec jsme ji nedokázali přetvořit do podoby, kterou jsem měl v hlavě,“ přiznal Brownlee.

Na webu aplikace pak vývojáři doplňují, že se ani přes snahu nepodařilo najít potřebné spolupracovníky. Proto se podle nich jevilo jako správné udělat čistý řez, než udržovat aplikaci bez možnosti dalšího růstu.

Indie kopíruje Rusko. Nařizuje povinnou státní aplikaci v mobilech
Přečtěte si také

Indie kopíruje Rusko. Nařizuje povinnou státní aplikaci v mobilech

Po ukončení provozu budou každopádně všechna uživatelská data trvale smazána, nicméně již stažené tapety zůstanou v zařízení i nadále. Aplikace bude z obchodů smazána konkrétně 31. prosince a tímto dnem dojde i k automatickému zrušení všech aktivních předplatných. Uživatelé s platným předplatným pak obdrží následně náhradu.

Po vypnutí aplikace pak plánuje Brownlee projekt uvolnit jako open-source na GitHubu. Tvůrce tak chce dát komunitě možnost s projektem dál pracovat a případně jej rozvíjet mimo rámec původního týmu, což za nás hodnotíme pozitivně.

Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze