Marek Vacovský
Jak zaujmout novoročním přáním? WhatsApp přidává speciální funkce
Fotografie: Pixabay
  • Silvestr je pro WhatsApp nejsilnějším dnem v roce z hlediska počtu zpráv i hovorů
  • Aplikace běžně zpracuje přes 100 miliard zpráv denně, na přelomu roku jsou čísla ještě vyšší
  • Letos WhatsApp přidává funkce, které mají usnadnit oslavy

Silvestrovská noc patří každoročně k nejvytíženějším obdobím pro komunikační platformy. A jak se pochlubil WhatsApp, pro něj je přelom roku dokonce nejrušnějším dnem celého roku.


V běžném dni přitom WhatsApp zpracuje více než 100 miliard zpráv a zhruba 2 miliardy hlasových i videohovorů. Během čtyřiadvaceti hodin, kdy jednotlivé časové zóny postupně vítají nový rok, ale tato čísla tradičně dosahují absolutního maxima.

Vedle samotné komunikace letos WhatsApp nabízí i několik speciálních funkcí, které jsou dostupné po celé období svátků. Uživatelé mohou využít nový balíček samolepek pro rok 2026, speciální vizuální efekty při videohovorech v podobě animovaných ohňostrojů či konfet a také se těšit z návratu tematických emoji reakcí. Novinkou jsou také animované samolepky ve stavu, které umožňují originálně popřát do nového roku.

Připomeňme, že WhatsApp zároveň v Evropě postupně otevírá svou dosud uzavřenou platformu i směrem k dalším chatovacím službám. V návaznosti na požadavky evropského DMA začne umožňovat komunikaci také s uživateli jiných aplikací, které splní podmínky interoperability.

