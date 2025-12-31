Jak zaujmout novoročním přáním? WhatsApp přidává speciální funkce

Silvestrovská noc patří každoročně k nejvytíženějším obdobím pro komunikační platformy. A jak se pochlubil WhatsApp, pro něj je přelom roku dokonce nejrušnějším dnem celého roku.
V běžném dni přitom WhatsApp zpracuje více než 100 miliard zpráv a zhruba 2 miliardy hlasových i videohovorů. Během čtyřiadvaceti hodin, kdy jednotlivé časové zóny postupně vítají nový rok, ale tato čísla tradičně dosahují absolutního maxima.
Vedle samotné komunikace letos WhatsApp nabízí i několik speciálních funkcí, které jsou dostupné po celé období svátků. Uživatelé mohou využít nový balíček samolepek pro rok 2026, speciální vizuální efekty při videohovorech v podobě animovaných ohňostrojů či konfet a také se těšit z návratu tematických emoji reakcí. Novinkou jsou také animované samolepky ve stavu, které umožňují originálně popřát do nového roku.
Připomeňme, že WhatsApp zároveň v Evropě postupně otevírá svou dosud uzavřenou platformu i směrem k dalším chatovacím službám. V návaznosti na požadavky evropského DMA začne umožňovat komunikaci také s uživateli jiných aplikací, které splní podmínky interoperability.