Košík.cz umí „Sign In With Apple“, s appkou je první mezi online supermarkety

Fotografie: Košík.cz

Přihlašování spolu s registrací pomocí Sign In With Apple vzniklo jako protiváha konkurenčních řešení od Facebooku nebo Googlu. Tato funkcionalita mimo jiné umožní uživatelům Apple zařízení využívat služby bez nutnosti sdílení osobních nebo kontaktních údajů se třetí stranou. Konkrétně je možné každou službu spravovat přes anonymní email, na který je směřována veškerá komunikace, která je následně přeposílána na Apple ID zákazníka.

Pokud při přihlášení do aplikace Košíku využije stávající zákazník login s pomocí Apple a zadá svůj email (Apple ID) nebo si vybere možnost anonymizace, jeho registrační údaje a doručovací adresy se automaticky spárují s jeho již existujícím účtem v rámci Košíku. Uživatelé tedy mohou mít například účet u Košíku registrovaný přes Facebook a pokud nově využijí možnost Sign In With Apple, účty se spojí včetně jejich nastavení. Uživatelé pak mohou dále využívat již jen nativní způsob přihlašování od společnosti Apple.

Košík se tak stává prvním online supermarketem, který login pomocí Apple v aplikaci umožní. Zároveň se jedná pouze o první z kroků, které mají výrazným způsobem vylepšit zákaznický zážitek z aplikace.

„Sign In With Apple“ mimo jiné umožní uživatelům Apple zařízení využívat služby bez nutnosti sdílení osobních nebo kontaktních údajů se třetí stranou.

„Loňský rok patřil migraci na novou technologickou platformu a vylepšení webu, letošní bude mimo jiné patřit mobilní aplikaci,“ zmiňuje Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Plně si uvědomujeme, že máme v současnosti co dohánět. Ale neztrácíme ambici mít nejlepší aplikaci pro nákup potravin v Evropě. Takže nepřekvapí, že velká část letošních novinek z technologického line-upu se týká právě jí.“

Stáhnout Košík.cz