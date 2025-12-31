Konec nákupů naslepo? Obchod Play zřejmě nabídne demo verze s přenosem postupu

Hraní na smartphonech prošlo postupem času až fascinující evolucí. Zatímco v dobách dřívějších jsme vídali ryze herní telefony s unikátní konstrukcí, jako byly legendární Nokia N-Gage či Sony Xperia Play, dnešní trh ovládly designově víceméně uniformní „placky“. Abychom však vybraným značkám nekřivdili – pokud po skutečném herním hardwaru prahnete, stále lze na českém trhu sehnat modely řady ROG Phone od společnosti ASUS. I nad nimi se však stahují mračna, neboť se proslýchá, že minimálně pro letošní rok 2026 značka žádnou novinku neplánuje.
Překvapivě schopnými herními stroji se tak staly moderní iPhony. Nejen díky případnému bohatému externímu příslušenství, ale především díky nabídce her. I velké AAA tituly jako Death Stranding nebo Resident Evil 4 si dnes na iPhonu zahrajete bez výrazných omezení, zejména pokud sáhnete po modelu Pro Max a připojíte kvalitní gamepad.
V tomto ohledu Android za ekosystémem iOS (respektive iPadOS) citelně pokulhává. I na platformě od Googlu sice najdeme ojedinělé perly typu Alien: Isolation, avšak ambice přivádět velké „konzolové“ tituly na Android u Googlu v poslední době chybí. Tuto mezeru měl ostatně původně zaplnit ambiciózní projekt Stadia, který však byl poměrně krátce po svém představení zrušen, a to včetně rozpracovaných herních titulů. Přesto se zdá, že Google na hráčskou komunitu úplně nezanevřel a aktuálně připravuje novinku, která by mohla hráčský komfort v Obchodě Play výrazně zvýšit.
S informací přišel server Android Authority (viz androidauthority.com), který se zaměřil na analýzu zdrojového kódu aplikace Obchod Play ve verzi 49.6.19-29. Redaktoři v ní objevili odkazy na funkci s názvem „Try before you buy“ (Zkuste, než koupíte). Ať už na tuto novinku budeme nahlížet jako na časově omezenou trial verzi nebo klasické demo, jde o možnost, jak si hru nejprve bezplatně vyzkoušet bez nutnosti okamžité investice. Na ni pak navazuje další prvek v kódu s označením „Pick up where you left off if you decide to buy“, který umožní po nákupu plynule pokračovat tam, kde hráč v demoverzi skončil. Vývojáři přitom budou moci délku tohoto zkušebního období nastavovat individuálně. Ačkoliv o žádnou herní revoluci nejedná, systémová integrace demoverzí by mohla hraní na Androidu hráčům výrazně zpříjemnit.