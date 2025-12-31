Ničitel ohebných displejů? Hra Foldy Bird promění vaši skládačku v herní ovladač

Fenomén Flappy Bird není třeba nikomu zdlouhavě představovat. Tato jednoduchá, podle někoho snad až primitivní videohra zaznamenala před lety neskutečný úspěch a svého tvůrce, Dong Nguyena, přivedla takřka přes noc k pohádkovému bohatství. Příběh však nabral nečekaný spád, když se autor rozhodl hru na vrcholu popularity z morálních důvodů stáhnout z App Storu i Obchodu Play. Důvodem byla její až nezdravá návykovost. Od té doby se objevily tisíce klonů a napodobenin, ovšem teprve nyní se na scéně objevuje variace, která posouvá hranici bizarnosti na zcela novou úroveň. Seznamte se s Foldy Bird, hrou, která dává slovíčku Foldy v názvu („ohebný“) naprosto nový význam.
S nápadem na tuto hříčku zřejmě přišel někdo, kdo je naprosto rezolutně přesvědčen o nezničitelnosti a odolnosti moderních skládacích smartphonů. Zatímco se výrobci jako Samsung, Google či Honor předhánějí v tom, kolik desítek či stovek tisíců ohnutí jejich panty a flexibilní displeje zvládnou, uživatelé jsou ke své drahé elektronice zpravidla spíše opatrní. Pokud byste však chtěli dát vašemu ohebnému zařízení z nějakého bizarního důvodu pořádně „na frak“, Foldy Bird je k tomu perfektním nástrojem. Mechanika je v jádru identická s originálem, ovšem s jedním zásadním rozdílem: aby pixelovaný opeřenec vyletěl o něco výš, není nutné klepat na displej, nýbrž fyzicky ohnout samotný telefon. Jak tato interakce vypadá v praxi, se můžete podívat na přiloženém videu ze sítě X, kde autor koncept demonstruje.
i made a flappy bird clone that uses your folding phone as the controller pic.twitter.com/e0HHnLcx7T— Rebane (@rebane2001) January 2, 2026
Za tímto vtipným, leč pro displej potenciálně likvidačním projektem, stojí vývojář vystupující pod přezdívkou @rebane2001. Hra využívá moderní webové technologie, konkrétně rozhraní Device Posture API, které umožňuje prohlížeči v reálném čase reagovat na úhel rozevření konstrukce telefonu. Aktuálně je hra dostupná skrze webový odkaz (netřeba dodávat, že odvážlivci hrají na vlastní zodpovědnost) a pro její korektní fungování je vyžadován prohlížeč Chrome. Foldy Bird je svým způsobem fascinující ukázka toho, jak lze využít specifický hardware k netradičnímu ovládání, i když v tomto případě jde spíše o digitální „crash test“ než o seriózní hraní. Otázkou zůstává, kolik herních seancí displej vaší skládačky přežije, než se pixelovaný ptáček proletí naposledy.