Konec dlouhé války. Fortnite je znovu ke stažení v obchodě Google Play

Populární battle royale hra Fortnite, kterou po celém světě hrají aktivně stovky miliony hráčů, od společnosti Epic Games je po více než pěti letech znovu dostupná ke stažení v obchodě Google Play po celém světě. Návrat přitom přichází symbolicky spolu se startem nové sezóny Battle Royale s podtitulem Fortnite Showdown, na kterou Epic Games mimochodem lákají i v příspěvku níže.
Jak dodává gsmarena.com, v americké verzi obchodu Google Play se hra vrátila už loni v prosinci a v App Store se znovu objevila v květnu. Globální návrat na Android tak představuje definitivní uzavření jedné velké soudní pře.
O co šlo?
Mnozí z vás mají jistě celou kauzu ještě v živé paměti, ovšem i tak si připomeneme, co se mezi společností Epic Games a Googlem/Applem stalo. Epic spustil superhit Fortnite na Androidu/iOS v roce 2018 přímo prostřednictvím svých webových stránek, čímž obešel pravidla těchto virtuálních obchodů. To firmě umožnilo prodávat herní měnu Fortnite, V-Bucks, aniž by musela platit provizi vyžadovanou od aplikací v Obchodě Play a App Store. Jenže to zásadně porušovalo podmínky obou zmíněných obchodů, se kterými Epic Games dříve souhlasil. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: společnosti Apple i Google hru Fortnite okamžitě odstranily ze svých obchodů. Celou situaci dokonce ve videu, které si můžete pustit níže, rozebral kolega Petr Vojtěch.
Apple vs. Epic – komentář
Následná právní bitva mezi Epic Games, Googlem a Applem trvala více než pět let a vedla k zásadním změnám v pravidlech fungování mobilních obchodů. Vývojáři i díky tomu nyní mohou využívat alternativní platební systémy, které jim umožňují snížit provize, které žádají technologičtí giganti. O jak velkou věc šlo pak ukazuje i to, že Google v minulosti vývojářům nabízel miliardy, pokud se rozhodnou vrátit do obchodu Google Play.