Google nabízel miliardy společnosti Epic za uvedení Fortnite do Google Play

Fotografie: Epic Games

The Verge upozornil na to, že společnost Google u soudu potvrdila, že společnosti Epic nabídla 147 milionů dolarů (přes 3,3 miliardy korun) za uvedení jejího herního hitu Fortnite do obchodu Google Play pro Android. Dohoda, jež byla podle Purnimy Kochikar, viceprezidentky Googlu pro partnerství s obchodem Play, schválena a předložena společnosti Epic, ale nebyla přijata. Peníze měly být vydavateli rozděleny během tří let (do roku 2021). A důvod? Google se údajně obával, že kroky Epic Games budou motivovat další vývojáře k tomu, aby odešli z jeho platformy, což by pro Google mohlo znamenat miliardové ztráty.

Google offered Epic $147 million to launch Fortnite on the Play store https://t.co/CIsCinTRW2 — The Verge (@verge) November 9, 2023

O co šlo?

Mnozí z vás mají jistě celou kauzu ještě v živé paměti, ovšem i tak si připomeneme, co se mezi společností Epic Games a Googlem/Applem stalo. Epic spustil superhit Fortnite na Androidu/iOS v roce 2018 přímo prostřednictvím svých webových stránek, čímž obešel pravidla těchto virtuálních obchodů. To firmě umožnilo prodávat herní měnu Fortnite, V-Bucks, aniž by musela platit provizi vyžadovanou od aplikací v Obchodě Play a App Store. Jenže to zásadně porušovalo podmínky obou zmíněných obchodů, se kterými Epic Games dříve souhlasil. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: společnosti Apple i Google hru Fortnite okamžitě odstranily ze svých obchodů. Celou situaci dokonce ve videu, které si můžete pustit níže, rozebral kolega Petr Vojtěch.

Apple vs. Epic – komentář

Epic Games následně Apple a Google zažaloval za odstranění Fortnite z jejich virtuálních obchodů a zároveň firmy osočil z monopolistických praktik a porušení amerického zákona o ochraně hospodářské soutěže.

A právě antimonopolní žaloba se nyní projednává před soudem. Dostalo se dokonce i na citace interních dokumentů, podle nichž se Google obával „rizika nákazy“, pokud by ostatní herní vývojáři (včetně společností Blizzard, Valve, Sony či Nintendo) následovali Epic, a stálo v nich, že se tomu Google snažil předejít nabídkou zvláštních výhod nebo dokonce koupí Epicu. Tyto věci vyšly najevo tento týden, když před soudem vypovídal Lawrence Koh, nyní již bývalý šéf vývoje Google Play. Dokumenty předložené u soudu předpokládaly, že absence Fortnite by mohla mít za následek přímou ztrátu příjmů ve výši 130 až 250 milionů dolarů, ovšem pro Google děsivější jistě byla potenciální ztráta až 3,6 miliard dolarů (přes 82,5 miliard korun), pokud by se přidali další velcí vývojáři.

Google argumentoval tím, že se pouze obával ztráty her v obchodě Google Play, ale že na jeho počínání není nic nekalého. „Chtěli jsme jen, aby si vývojáři vybrali Play,“ řekl Kochikar ve výpovědi. Společnost Epic naopak tyto dokumenty používá k argumentaci s cílem demonstrovat to, že se Google obával konkurence v oblasti distribuce aplikací pro Android a udržoval svůj obchod Play jako nezákonný monopol.