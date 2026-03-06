Očekvaný Pokémon Champions dorazí na iOS a Android ještě v červnu

Společnost The Pokémon Company International dnes oficiálně oznámila (viz press.pokemon.com), že její očekávaný titul Pokémon Champions vyjde už 17. června na mobilních zařízeních s operačními systémy iOS a Android. Hra, která se zaměřuje na přístupné, avšak takticky hluboké Pokémon bitvy, tak po úspěšném startu na konzolích rozšiřuje své pole působnosti na masový mobilní trh. Zájemci se každopádně mohou již nyní registrovat v obchodech App Store a Google Play.
Jedním z hlavních pilířů mobilní verze bude plná cross-platformní podpora. V překladu hráči mohou plynule přecházet mezi hraním na Nintendu Switch a chytrými telefony. Pro synchronizaci herního postupu a přístup k uloženým datům na obou zařízeních postačí přihlášení pod stejným účtem Nintendo. Vzhledem k online nátuře titulů je k hraní samozřejmě vyžadováno permanentní internetové připojení.
U příležitosti vydání verze pro mobily si navíc vývojáři připravili pro komunitu speciální časově omezenou kampaň. Od středy 17. června do středy 2. září 2026 obdrží všichni hráči, kteří zkontrolují svou herní schránku, Pokémona Raichu a dva unikátní předměty: Raichunite X a Raichunite Y. Tyto odměny budou dostupné jak pro mobilní hráče, tak pro stávající uživatele verze pro Nintendo Switch. Ačkoli samotného Raichu lze ve hře získat i standardními metodami, zmíněné Mega Kameny budou po skončení eventu dostupné pravděpodobně pouze prostřednictvím herního obchodu či jiných specifických herních mechanik.
Dodejme, že hra Pokémon Champions funguje na bázi free-to-play modelu, což znamená, že samotná hra je ke stažení zdarma, ale obsahuje, jak je dnes tak populární, volitelné mikrotransakce. S příchodem na mobilní platformy se každopádně očekává masivní nárůst hráčské základny. Půjde o podobný úspěch, jaký před deseti lety zažil Pokémon GO?