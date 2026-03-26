Konec anonymity na internetu? Apple s novou aktualizací nutí uživatele prokázat věk

Apple ve Velké Británii přitvrzuje pravidla a nově chce po uživatelích potvrdit, že jsou plnoletí. Pokud to neudělají, některé funkce jejich účtu jim jednoduše zůstanou zamčené. Změna přitom přichází s aktualizací iOS 26.4 a týká se účtů na iCloudu. Apple tím přitom reaguje na rostoucí tlak na ochranu nezletilých na internetu.
Uživatelé každopádně mohou svůj věk ověřit propojením platební karty s účtem nebo naskenováním dokladu totožnosti. Jak uvádí engadget.com, v případě dlouhodobě aktivních účtů Apple automaticky vyhodnotí, zda již uložené platební údaje splňují podmínky pro potvrzení plnoletosti. Nicméně, bez tohoto kroku se uživatelé nedostanou ke všem funkcím systému. Apple konkrétní omezení detailně nespecifikuje, ale hovoří o „vybraných službách a akcích“, které budou podmíněny dosažením věku 18 let.
A co se stane, pokud uživatel věk neověří věk, případně je mladší 18 let? Systém pak automaticky aktivuje ochranné prvky, mezi něž patří například filtrování webového obsahu a další restrikce. Tyto nástroje přitom omezují přístup k nevhodným webům napříč prohlížeči a zároveň upozorňují na citlivý obsah v příchozích i odchozích zprávách, například na fotografie nebo videa obsahující nahotu.
Velká Británie je každopádně jedním z prvních trhů, kde Apple tuto funkci zavádí. Do budoucna se nicméně nabízí otázka, zda se podobný model neobjeví i v dalších zemích – a nás by zajímalo, zda byste ho ocenili i u nás?
Už nyní, ač zatím lokálně, jde ovšem o zásadní změnu v tom, jak technologické platformy přistupují k ověřování identity a věku uživatelů. A zejména pro Apple pak jde o citlivé balancování mezi ochranou soukromí a rostoucími požadavky na bezpečnost.
Dodejme, že i v Česku vláda zvažuje razantnější zásahy do fungování online prostoru pro děti, včetně možného zákazu sociálních sítí pro uživatele mladší 15 let. „Vyjednáváme s odborníky. Rozhodně to nebudeme prodlužovat a chtěli bychom to tento rok navrhnout. Tady není čas ztrácet čas. Sociální sítě ničí život dětem, začíná to být opravdu mor,“ uvedl například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Vedle toho však zaznívají, podobně jako ve Velké Británii, i varování před možným zásahem do soukromí a otázky, jak podobná omezení technicky prosadit.
A to Anglie ani není v EU. Vy diktáti....
Načíst všechny komentářePřidat názor