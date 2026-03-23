iPhony a MacBooky nejlevněji? Startuje dražba dvou tisíc zabavených zařízení Apple

Marek Vacovský
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Finanční správa ČR nabízí v online dražbách více než 2 000 kusů elektroniky značky Apple včetně iPhonů, iPadů, MacBooků a AirPods
  • Zabavená zařízení pocházejí z rozsáhlé kontrolně-exekuční akce „Hunter“ a jejich odhadovaná hodnota přesahuje 44 milionů korun

Finanční úřad pro hlavní město Praha spustil sérii online dražeb, ve kterých nabídne více než 2 000 kusů spotřební elektroniky značky Apple. Mezi nabízenými produkty jsou iPhony, iPady, MacBooky i AirPods s tím, že celková odhadovaná hodnota dosahuje téměř 45 milionů korun.


Zabavená elektronika byla dovezena tuzemskou společností ze Spojených arabských emirátů a z následného fingovaného prodeje do jiného členského státu byla krácena daň z přidané hodnoty. Díky bleskové spolupráci s orgány Celní správy ČR došlo k zabavení předmětného zboží a z jeho následného prodeje v dražbě bude uhrazena velká část doměřené daně,“ uvedl Václav Žemlička, ředitel Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Dražby probíhají online prostřednictvím Aplikace elektronických dražeb (APED) a jsou přístupné široké veřejnosti. Pokud tak máte zájem, můžete si legálně a transparentně pořídit elektroniku od Applu za zajímavé ceny.

