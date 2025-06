Nefunguje vám WhatsApp? Možná používáte příliš starý iPhone

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Žádný moderní mobil s otevřeným operačním systémem nelze používat věčně, pokud se nesmíříte, že postupně přicházíte o některé funkce a aplikace. Například populární komunikační aplikace WhatsApp upravila své minimální požadavky pro používání své aplikace s platností od 1. června 2025 (viz whatsapp.com).

Nově je nezbytné, abyste na svých telefonech iPhonu od Applu měli nainstalovaný systém iOS alespoň ve verzi 15.1 či novější. V praxi to znamená, že aplikace WhatsApp přestala fungovat na iPhonu 5s, iPhonu 6 a iPhonu 6 Plus. Ve všech případech jde o kdysi velmi populární kousky, ale od jejich představení uplynulo 10 a více let. Je nezbytné dodat, že na hraně podpory se nyní ocitají další populární iPhony, jmenovitě jde o modely iPhone 6s, iPhone 6s Plus a iPhone SE (2016). V jejich případě můžete mít nainstalovaný systém iOS 15.8.4, což značí, že WhatsApp funguje, ale nebude tomu na věky. Lze předpokládat, že k jejich odstřihnutí dojde v horizontu jednoho až dvou let.

Jisté podmínky platí samozřejmě i pro telefony s operačním systémem Android. V jejich případě je nezbytná alespoň verze 5.0 Lollipop, což v praxi znamená, že například 12 lety starý Samsung Galaxy S4 WhatsApp ještě zvládá, stejně tak Nexus 4 od LG, kterému je letos už 13 let.