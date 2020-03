Koncept prvního smartphonu s vysouvacím displejem na světě od TCL vám vyrazí dech

TCL dnes představilo zajímavé inovace v oblasti flexibilních mobilních displejů. Jako první na světě před časem odhalilo koncept tabletu s natřikrát složeným displejem a nyní prezentuje další zařízení s vysouvacím displejem. Oba koncepty přitom představují to nejnovější v oblasti vývoje flexibilních displejů pro chytrá zařízení. TCL Communication ve spolupráci se sesterskou společností TCL-CSOT během vývoje navrhlo více než 30 různých designů zařízení s flexibilním displejem.

Full write up coming on a day or two but I spent some time with the TCL foldable and rollable concept devices.



Tl;dr - they're not likely to become consumer devices but lordy I hope they do. The rollable especially could be the best 'new' take on a foldable/flexible phone. pic.twitter.com/9M3FNkR1Y9