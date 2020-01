TCL 10 je letošní vlajkovou řadou. Dokáže nabídnout 4 foťáky i 5G

Pondělní večerní hodiny středoevropského času patřily v rámci veletrhu CES 202 čínskému výrobci TCL. Ten se rozhodl, že nám dovolí nakouknout pod pokličku a ukáže telefony, kter teprve představí. S předstihem tak můžeme vidět zbrusu novou řadu smartphonů TCL 10, která bude pro výrobce v roce 2020 stěžejní. Ačkoliv všechny modely spadají do jedné řady, výbavou se patrně budou vcelku zásadně lišit.

Nejvýše by měl stanout první telefon od TCL s podporou sítí 5G. Ponese označení TCL 10 5G a v jeho útrobách by se měl nacházet procesor Snapdragon 765 5G, díky čemuž by se novinka měla zařadit do vyšší střední třídy. Displej by měl být typu IPS, nebude zakřivený a v levém horním rohu najdeme průstřel. Čtečka otisků prstů bude na zadní straně. Kromě TCL 10 5G dojde i na TCL 10 Pro, které bude vybaveno zakřiveným AMOLED displejem s výřezem pro čelní kamerku. AMOLED displej dodává sesterská společnost TCL CSOT a potěší, že je v něm integrována čtečka otisků prstů. Výčet novinek uzavře model TCL 10L, který bude mít IPS displej bez zakřivení a s průstřelem v levé horní části. U levnějšho kousku nepřekvapí čtečka otisků prstů na zadní straně.

Pokud jste si již prohlédli přiložené obrázky, jistě vás zaujme i zadní strana. Všechny tři novinky totiž budou lákat na sestavu čtyř horizontálně orientovaných fotoaparátů, které jsou doprovázeny dvěma přisvětlovacími diodami, každá je na opačném konci. Lze předpokládat, že fotoaparáty a jejich možnosti se u jednotlivých modelů budou lišit.

„Letošní řada smartphonů TCL má ambice oslovit široký okruh zákazníků. Přináší výborně zpracované moderní telefony za dostupné ceny,” řekl Shane Lee, generální manažer společnosti TCL Communication. „U každého z nových zařízení jsme se zaměřili na vytvoření kompletního zážitku z chytrého telefonu, který je schopen uspokojit každodenní potřeby našich zákazníků, a zároveň poskytovat kvalitu a hodnotu, kterou zákazníci od TCL očekávají.”

Více informací v tuto chvíli TCL nezveřejnilo a nám nezbývá než čekat. Naštěstí nepůjde o dlouhé čekání, neboť všechny tři dnes nastíněné novinky se oficiálně představí 22. února 2020 na barcelonském veletrhu MWC.