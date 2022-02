V Barceloně zkoušíme ohebná TCL. Zaujme véčko i ohnutí o 360°

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

TCL pojalo letošní barcelonský veletrh nejen jako představení standardních novinek, například TCL 30 5G, ale prezentovalo zde i své postupy v případě zařízení s ohebným displejem. Čínský výrobce je na tomto poli velmi aktivní, ačkoliv žádný finální kousek ještě nepřinesl.

Stačilo však málo a první TCL s ohebným displejem, známé pod označením Projekt Chicago, jsme mohli možná mít již v redakci. Výrobce totiž dovedl do zdárného konce telefon s véčkovou konstrukcí, který by se stal přímou konkurencí Samsungu Galaxy Z Flip3. Uvnitř má velký ohebný displej, zvenku malý dotykový displej pro základní ovládání či focení selfíček a dostalo se i na dva fotoaparáty, základní a ultraširokoúhlý. Telefon nás zaujal nejen vzhledem, ale i příjemnou matnou povrchovou úpravou. Bohužel se ale tohoto modelu nikdy nedočkáme, výrobce jej těsně před premiérou zrušil. Co bylo důvodem? Příliš vysoká cena. Telefon by se prodával v přepočtu za zhruba 25 tisíc korun, což je pro TCL příliš.

Naši pozornost si vysloužil i telefon, který na první pohled připomíná třeba Samsung Galaxy Z Fold3. První odlišnosti si však všimnete ihned. Na vnější straně totiž není žádný displej. Tento zdánlivý nedostatek výrobce vyřešil lišácky. Nasadil totiž speciální kloub s gumovou membránou, který lze otáčet v rozsahu 360°. V praxi to znamená, že displej může být zavřený uvnitř, otevřený do rovné plochy, ale také zcela otevřený na opačnou stranu, díky čemuž budete moci mobil držet v jedné ruce. Prozatím však není jisté, zda se takového modelu dočkáme.

Neméně zajímavý je i smartphone obdobné konstrukce, avšak tentokrát je nasazen ohebný displej pokračující z vnitřní části až ven. Uvnitř lze displej ohnout a telefon zavřít, ale displej pokračuje přes vnější hranu na čelní stranu. Velmi zajímavé řešení, které však prozatím bude mít daleko do finálního stavu, neboť nebylo možné spatřit displej zapnutý.

Vrcholem vývoje TCL je pak zařízení s pracovním názvem TCL Fold ´n ´Roll, které, jak název naznačuje, má nejen ohebný displej, ale také výsuvný. Telefon by mělo být možné rozevřít a následně displej za pomoci tlačítka na boku ještě vysunout, a získat tak větší plochu na práci či multimédia. Bohužel i zde si výrobce ještě není zcela jist a telefon schoval za sklo, kde bylo možné vidět jen zcela rozevřenou konstrukci se zapnutým displejem.