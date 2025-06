Bude iPhone 17e? Začínají se objevovat první náznaky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vedle standardní nabídky iPhonů a jejich vrcholových variant se Apple snaží přijít i s „odlehčenou“ variantou pro méně náročné uživatele, kteří jsou citlivější na cenu. Dřív měly takové přístroje označení SE, společně s 16. generací přišlo malé písmeno „e“. Zprávy o úspěchu takto označeného stroje jsou ale rozporuplné. Levný iPhone totiž musí bojovat nejen s dravou konkurencí postavenou na Androidu, ale i se staršími modely z vlastní stáje, které se mnohdy doprodávají za zajímavé ceny.

Vypadá to ale, že Apple tuto část trhu zřejmě dobrovolně nevyklidí, protože je to nejspíš součástí jeho strategie lákání zákazníků do svého ekosystému, kde posléze zůstanou z mnoha různých důvodů uvězněni. Podle leakera Instant Digital na Weibo (weibo.com) již Apple připravuje zkušební výrobu iPhonu 17e, což naznačuje, že je téměř jistě na cestě. Není jasné, co by se na iPhonu 17e změnilo. Pravděpodobně také převezme čipovou sadu A19, která se nachází v nadcházejících modelech iPhone 17. Mohl by také debutovat modem C2, případně Dynamic Island známý z dražších modelů.

Zdá se ale, že novinka přijde už první polovině roku 2026. Pak by to znamenalo zkrácení životního cyklu, protože předcházející iPhone SE byly uvedeny v letech 2016, 2020 a 2022. Nicméně odhadovat i toto je obtížné, protože v zaběhaných vzorcích z Cupertina se chystají velké změny: první vlaštovkou je zásadní přejmenování verzí iOS a dalších operačních systémů, stabilní nabídku hardware zase pozmění příchod ohebného modelu.