mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi 17 se brzy dostane do Evropy. Ořeže baterii, ale již známe cenu

Michal Pavlíček
1
Xiaomi 17 se brzy dostane do Evropy. Ořeže baterii, ale již známe cenu
Fotografie: Xiaomi
  • Cena by se měla pohybovat kolem 24 tisíc korun
  • Základem bude 256GB úložiště
  • Baterii klesne kapacita na 6 300 mAh

Xiaomi 17 je základním modelem vlajkové řady, kterou čínský výrobce představil již loni v září. Zatímco na domácím trhu se tak již několik měsíců prodává, zájemci v Evropě musí stále čekat. Server Notebookcheck (viz notebookcheck.net) nyní přinesl informaci ohledně německé ceny, které by do značné míry mohla kopírovat cenové nasazení i v dalších evropských státech.

Xiaomi 17

Odhalena byla cena 1 099 eur, což je v přepočtu necelých 27 tisíc korun, v případě 512GB varianty. Předpokládá se, že základní verze s 256GB interní pamětí bude vycházet na 999 eur, což je zhruba 24 tisíc korun.

Xiaomi 17

Bohužel se budeme muset zřejmě smířit se slabší baterií, než v případě čínského trhu, kde má Xiaomi 17 kapacitu 7 000 mAh. V Evropě si však dle současných informací budeme muset vystačit s kapacitou 6 300 mAh. Jedná se sice nadále o nadprůměrnou kapacitu, ale mohlo to být lepší. Zejména když některá konkurence klidně vyšší kapacitu nabídne i v Evropě.

Další výbava by naštěstí měla zůstat beze změny. Těšit se můžeme na kompaktní rozměry v čele 6,3" LTPO AMOLED displeje, výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, 50megapixelový hlavní fotoaparát nebo 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5násobnéhé bezztrátového přiblížení. Vhod přijde i 50megapixelový čelní fotoaparát s automatickým ostřením.

Xiaomi 17Přejít do katalogu

Xiaomi 17

Rozměry151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
DisplejAMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GB / 256 GBne
Akumulátor7 000 mAh
notebookchceck.net
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Oproti Xiaomi 15 asi žádný velký posun. Spíš bych počkal na Find X9s, snd se dostane i k nám.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze