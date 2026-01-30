Xiaomi 17 se brzy dostane do Evropy. Ořeže baterii, ale již známe cenu

Xiaomi 17 je základním modelem vlajkové řady, kterou čínský výrobce představil již loni v září. Zatímco na domácím trhu se tak již několik měsíců prodává, zájemci v Evropě musí stále čekat. Server Notebookcheck (viz notebookcheck.net) nyní přinesl informaci ohledně německé ceny, které by do značné míry mohla kopírovat cenové nasazení i v dalších evropských státech.
Odhalena byla cena 1 099 eur, což je v přepočtu necelých 27 tisíc korun, v případě 512GB varianty. Předpokládá se, že základní verze s 256GB interní pamětí bude vycházet na 999 eur, což je zhruba 24 tisíc korun.
Bohužel se budeme muset zřejmě smířit se slabší baterií, než v případě čínského trhu, kde má Xiaomi 17 kapacitu 7 000 mAh. V Evropě si však dle současných informací budeme muset vystačit s kapacitou 6 300 mAh. Jedná se sice nadále o nadprůměrnou kapacitu, ale mohlo to být lepší. Zejména když některá konkurence klidně vyšší kapacitu nabídne i v Evropě.
Další výbava by naštěstí měla zůstat beze změny. Těšit se můžeme na kompaktní rozměry v čele 6,3" LTPO AMOLED displeje, výkonný procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, 50megapixelový hlavní fotoaparát nebo 50megapixelový teleobjektiv s možností 3,5násobnéhé bezztrátového přiblížení. Vhod přijde i 50megapixelový čelní fotoaparát s automatickým ostřením.
Xiaomi 17
|Rozměry
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh
