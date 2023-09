Klepou Samsungy Galaxy S24 na dveře? Mají se představit nečekaně brzy

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pomalu ale jistě se pozornost mobilního světa stáčí na očekávané nové vlajkové lodě jihokorejského Samsungu. Obvykle se představují během února, avšak je pravdou, že s termínem Samsung hýbe tak, jak mu zrovna přijde vhod s ohledem na aktuální situaci či konkurenci.

Známý informátor Ice Universe nyní přišel s informací, že k premiéře řady Galaxy S24 by mělo dojít již 18. ledna 2024, respektive kolem tohoto data. Šlo by o termín dřívější než v posledních dvou letech, kdy jihokorejský výrobce odhaloval vlajkovou řadu v únoru. Naposledy došlo na lednový termín v roce 2021, avšak tehdy to bylo způsobeno pandemii covid-19, kdy chtěl Samsung co nejrychleji rozhýbat prodeje svých telefonů.

Tentokrát má za možným dřívějším termínem představení být to, že Samsung a Qualcomm budou mít novou generaci procesorů již hotovou, Samsung tudíž nebude zbytečně vyčkávat a novinky představí. V případě Galaxy S24 se již spekuluje o změnách, které mají například možná navrátit v případě Evropy procesory Exynos a u Galaxy S24 Ultra se poslední dobou skloňuje obměna teleobjektivů.