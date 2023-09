Konec 10× zoomu u Samsungu? Galaxy S24 Ultra jej prý už nenabídne

Fotografie: Martin Pultzner, mobilenet.cz

Samsung v posledních letech ukazuje své fotografické schopnosti zejména u vlajkového modelu s přídomkem Ultra, který má hned dva objektivy, přičemž ten největší oslňuje destinásobným optickým zoomem. Poslední spekulace od Ice Universe však naznačují, že by velkém přibližování mohl být od příštího roku společně s Galaxy S24 Ultra konec.

Dle současných informací by Samsung Galaxy S24 Ultra měl nabízet 10megapixelový teleobjektiv s 3× optickým zoomem a následně zcela nový 50megapixelový objektiv o velikosti 1/2,52" s 5× optickým zoomem. Očekává se však, že by snímky měly být výraznější kvalitnější, zejména co se detailů týká. Kromě změny u teleobjektivu se očekává i nasazení hlavního 200megapixelového snímače ISOCELL HP2SX s velikostí 1/1,3".