Galaxy S24 Ultra má oslnit novým 50Mpx teleobjektivem

Modely Ultra z vlajkové řady Galaxy S jsou právem považovány za jedny z nejlepších fotomobilů na trhu, už jen kvůli přítomnosti hned dvou teleobjektivů, z čehož má jeden z nich stále poměrně ojedinělý 10× optický zoom. U chystané série Galaxy S24, jejíž představení očekáváme v prvním čtvrtletí příštího roku, by v tomto ohledu mohlo dojít k výrazné proměně.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 9, 2023

Podle „leakstera“ s přezdívkou Ice Universe, který má za sebou dlouhý seznam potvrzených „úniků“, by mohl Galaxy S24 Ultra obdržet 50Mpx trojnásobný teleobjektiv. Tedy senzor s 5× vyšším rozlišením než u současného trojnásobného teleobjektivu Galaxy S23 Ultra. S ohledem na vyšší rozlišení lze rovněž očekávat, že i samotný snímač by mohl být fyzicky větší než ten používaný doposud, jenž má 1/3,52". Nový teleobjektiv by navíc rovněž mohl pomoci navýšit kvalitu snímků pořizovaných v rozsahu 3,1× až 9,9× přiblížení. Jako hlavní senzor by pak měl zůstat 200Mpx ISOCELL HP2, který známe již z letošního vlajkového modelu Galaxy S23 Ultra.