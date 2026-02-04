Samsung Galaxy A27 dostane lepší fotoaparát, nadšení nicméně nevyvolá

Michal Pavlíček Marek Vacovský
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Jde o poslední očekávanou letošní novinku řady Galaxy A
  • Výkon by mu měl dodávat starší procesor Snapdragon 6 Gen 3

Aktualizováno 2. 4. 2026

Podle nejnovějšího úniku viz galaxyclub.nl se Samsung Galaxy A27 nedočká jen změny procesoru, ale i úprav ve fotovýbavě. Podle gsmarena.com má totiž nabídnout přepracovanou přední kameru s rozlišením 12 Mpx, která sice papírově mírně zaostává za 13Mpx snímačem u Galaxy A26, ale měla by nabídnout lepší kvalitu snímků, zejména za horšího světla. Zadní sestava fotoaparátů se podle všeho nicméně bohužel nezmění – počítá se tak s hlavním 50Mpx snímačem, 8Mpx ultraširokoúhlým objektivem a 2Mpx makrem. Představení telefonu se aktuálně očekává v průběhu léta, případně až na začátku podzimu.

Původní zpráva z 2. 4. 2026

Samsung v minulém týdnu představil klíčové novinky střední třídy zvané Galaxy A57 a Galaxy A37. Očekávalo se, že se k nim v tichosti připojí i model Galaxy A27, ale nestalo se tak. Jedná se tak v zásadě o jediný model letošní řady Galaxy A, který prozatím nebyl světu odhalen, protože třeba na českém trhu základní Galaxy A17 už se prodává dávno.

Starší Samsung Galaxy A25

Je velmi pravděpodobné, že jej Samsung představí jen o něco později. Aktuálně má totiž výrobce v rámci portfolia poměrně zásadní absenci v cenové hladině kolem 7 až 8 tisíc korun. Současně se také o modelu Galaxy A27 spekuluje. Informátor Abhishek Yadav (viz x.com) nyní sdílel výsledky benchmarku Geekbench 6, ve kterém se Samsung Galaxy A27 objevil. Dosáhl skóre 777 bodů v jednojádrovém testu a 1 802 bodů ve vícejádrovém testu.

Test prozradil nasazení procesoru Snapdragon 6 Gen 3, což není úplně informace, která by případné zájemce mohla příjemně překvapit. Jde již o bezmála dva roky starý procesor. V každém případě jde o změnu dodavatele, neboť loňský Galaxy A26 využíval procesor Exynos 1380. Počítat je možné rovněž s 6GB operační pamětí a nejnovějším operačním systémem Android 16 s nadstavbou One UI 8.5. V tuto chvíli však více informací není známo, stejně tak termín, kdy Samsung chybějící dílek řady Galaxy A v roce 2026 představí.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Naposledy upraveno: 2. 4. 11:43
No když se někde ztratí, tak to asi moc vadit nebude. 😃

Nicméně A27 bude mít 6 Gen 3 a cenově srovnatelný OPPO má horší Gen1? Copak se to děje se světem. 😁
Daniel Skalicky
Naposledy upraveno: 3. 4. 19:06
Ani me ten trapny fotak neprekvapuje...Mel jsem A25 a blbejsi Samsung jsem nikdy nemel-nefoti,nehraje,a pro jistotu ani neni slyset...Takze necekam ze A27 by se nejak polepsil..Nalakala me ta cena-stoji par penez ale rychle jsem.se ho zbavil...Kdo mate rozumnekupujte si A Samsungy-Mozna jen A55 a novejsi...Zbytek je pro deti...
Mara Studna
Samsung má zřejmě peněz na rozdávání,když se mu vyplatí investovat do tohoto s prominutím nepotřebného krámu.
