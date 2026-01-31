Každý 4. chytrý mobil na světě nese logo Applu. Na paty mu šlape jen Samsung

V globálním souboji předních výrobců dochází k významnému posunu. Zatímco dříve se úspěch měřil především počtem prodaných kusů za kvartál, novým měřítkem síly se stává tzv. „aktivní instalovaná báze“, jinými slovy počet zařízení, která lidé skutečně denně používají. Podle nejnovějších dat analytické společnosti Counterpoint Research (viz counterpointresearch.com) za rok 2025 tvoří iPhony téměř čtvrtinu všech aktivních smartphonů na planetě.
Analýza ukazuje, že trh dospěl do fáze, kdy osm největších výrobců překonalo hranici 200 milionů aktivních uživatelů. Celkový počet aktivních smartphonů v roce 2025 vzrostl o 2 %, a to i přes to, že lidé si nové telefony kupují méně často. Průměrný cyklus obměny zařízení se totiž prodloužil na téměř čtyři roky.
Na vrcholu žebříčku stojí Apple a Samsung jako jediní výrobci, kteří dokázali pokořit hranici jedné miliardy aktivních zařízení. Apple v roce 2025 potvrdil svou dominanci, když získal více nových čistých uživatelů než dalších sedm předních výrobců dohromady. Téměř každý čtvrtý aktivní smartphone je dnes iPhone, zatímco Samsungu patří přibližně pětina trhu. Lze tak říci, že každý pátý používaný chytrý telefon na světě je od Samsungu.
Dohromady tito dva giganti ovládají 44 % celosvětové trhu s aktivními chytrými mobily. Jejich náskok spočívá v kombinaci prémiového postavení, dlouhodobé softwarové podpory a vysoké zůstatkové hodnoty zařízení, což podporuje i trh s telefony z druhé ruky.
Za vedoucí dvojicí se formuje druhá skupina tvořená značkami Xiaomi, Oppo a Vivo. Tyto firmy si vybudovaly silnou pozici zejména v segmentu střední a vyšší střední třídy. S menším odstupem následuje firma Transsion, kam spadají výrobci jako Tecno a Infinix, a dále Huawei. Novým přírůstkem v prestižním klubu výrobců s více než 200 miliony aktivními uživateli se v roce 2025 stala značka Honor. Těsně pod touto hranicí se pak nacházejí značky Motorola a realme. V žebříčku pak ještě figuruje také Google, avšak jeho Pixely tvoří po celém světě jen 1 % aktivních chytrých telefonů.
