Apple loni dodal nejvíce smartphonů na světě. V TOP 10 je i Huawei

Spekulované se zřejmě stává skutečností, alespoň dle dat agentury Omdia. Apple se za rok 2025 stal největším dodavatelem chytrých telefonů, když se mu celosvětově podařilo dodat 240,6 miliónů kusů nových iPhonů. Toto číslo stačilo na 19% tržní podíl a meziroční růst o 7 %. Na záda mu dle očekávání dýchá Samsung, kterému se podařilo dodat pouze o 1,5 miliónů kusů telefonů méně. I on tak třímá 18% tržní podíl a navíc se mu stejně jako Applu dařilo a zaznamenal 7% meziroční nárůst.
Třetí místo s 13% tržním podíle pohodlně drží Xiaomi, avšak meziročně mu dodávky telefonů klesly o 2 %. První pětku uzavírá Vivo a Oppo, kteří se meziročně prohodili pořadí. Oba však mají nadále 8% tržní podíl.
|Výrobce
|dodané mobily za rok 2025
|tržní podíl v roce 2025
|dodané mobily za rok 2024
|tržní podíl v roce 2024
|meziroční změna
|1. Apple
|240,6 mil.
|18 %
|225,9 mil.
|18 %
|7 %
|2. Samsung
|239,1 mil.
|18 %
|222,9 mil.
|18 %
|7 %
|3. Xiaomi
|165,4 mil.
|13 %
|168,6 mil.
|14 %
|- 2 %
|4. Vivo
|105,3 mil.
|8 %
|100,9 mil.
|8 %
|4 %
|5. Oppo
|100,7 mil.
|8 %
|103,6 mil.
|8 %
|- 3 %
|Ostatní
|394,3 mil.
|33 %
|401,4 mil.
|34 %
|- 2 %
|Celkem
|1 245,5 mil.
|100 %
|1 223,2 mil.
|100 %
|2 %
V těsném závěsu je výrobce Transsion, pod kterého spadají značky jako Tecno nebo Infinix. I ten totiž drží 8% tržní podíl, avšak dodávky nových telefonů mu meziročně klesly o 8 %. Sedmá příčka patří Honoru, jemuž naopak dodávky meziročně vzrostly o 11 %, což zajistilo 6% tržní podíl. Osmé místo patří Lenovu s 5% tržním podílem a devátý je pro někoho překvapivě Huawei. Ovládá 4 % trhu s telefony a meziročně mu dodávky vzrostly o 2 %. Desítku nejúspěšnějších uzavírá Realme s 3% tržním podílem, avšak s nelichotivým 13% dodávek.
