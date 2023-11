Kam se ubírá Honor? Vyzpovídali jsme jeho marketingového ředitele Martina Pipka

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Martin Pipek je od září letošního roku novým marketingovým ředitelem značky Honor pro Českou republiku a Slovensko. Jeho úlohou je budování této globální technologické značky na lokálních trzích, nastavení strategie pro sociální sítě i dohled nad PR. My jsme Martina vyzpovídali a získali od něj exkluzivní informace o vývoji, strategii a budoucnosti firmy.

Honor expanduje a cílí na dvojciferný podíl, říká Martin Pipek

S Martinem se známe poměrně dlouho, takže si tykáme, to jen aby to čtenáře nepřekvapilo. Ty jsi byl kdysi i v Huawei, už je to poměrně dávno....

Ano, v roce 2016 jsem nastoupil do Huawei, pak se ovšem „něco“ stalo, konkrétně v roce 2019/2020, tak jsem vyzkoušel Xiaomi, kde jsem byl další dva roky, nyní jsem přijal nabídku od Honoru.

Takže sis prošel hlavní trojici čínských výrobců, teď když si přešel do Honoru, jak bys to srovnal a značku Honor popsal?

Honor je tu už od roku 2013, není to úplně nejmladší značka, ovšem osamostatnila se od Huawei až v listopadu roku 2020, dalo by se tedy říci, že je opět poměrně mladá. Na druhou stranu, má již letité zkušenosti, takže nezačíná od znovu. Pokud bych měl zhodnotit povahu značky, nechci vyloženě říct, že je to „punková“ značka, ale určitě zde panuje poměrně velká pohoda. Jsem spokojený s tím, jak jsou nastaveny interní procesy. Honor přesně ví, jak telefony dělat, má za sebou bohatou historii, pro mě jde tedy o ideální kombinaci – marketingově se mohu „vyřádit“, mám k tomu totiž i skvělé produkty.

To zní skvěle. Mě by ještě podrobněji zajímalo, jak se Honor od konce roku 2020 odloučil od Huawei, co všechno musel udělat proto, aby se stal samostatnou značkou? Za sebe vím, že Honor a Huawei si spojuje stále mnoho lidí v mém okolí, těm bych chtěl tedy vysvětlit, jaké všechny kroky musel Honor podniknout, aby se kompletně osamostatnil.

Značka Honor musí být a je striktně oddělená od Huawei. V listopadu roku 2020 se zažádalo o odkup. Společnost, která aktuálně vlastní Honor, musela požádat i americké ministerstvo, aby udělilo příslušná oprávnění a odsouhlasilo smlouvy na nákup různých amerických služeb a součástek. Vzhledem k tomu, že nám vše bylo povoleno a odsouhlaseno, stali jsme se právoplatně samostatnou značkou, která s Huawei nemá nic společného, jsme tedy samostatná čínská značka. Od tohoto období začaly opětovné „námluvy“ s Googlem a Qualcommem, což je proces, který stále pokračuje. Nutno připomenout, že smartphony Honor od té doby mají předinstalované Google Služby, což je odlišuje od Huawei. Co se týká Qualcommu, tam je to partnerství již natolik silné, že jsme kupříkladu teď na Havaji oznámili, že naše další vlajková loď Honor Magic6 Pro bude osazena procesorem Snapdragon 8 Gen 3, tedy tím nejlepším procesorem od Qualcommu pro příští rok. I toto pevné partnerství potvrzuje, že nám americká vláda důvěřuje a vnímá nás jako samostatnou jednotku.

Znamená to tedy, že lidé mohou počítat s kompletním balíčkem služeb, na který jsou zvyklí, třeba již zmíněné Google Služby (Google Play, Mapy, Peněženka a další, pozn. redakce)?

Je to přesně tak, jak říkáš. Stále se ještě objeví komentáře, například na sociálních sítích, kde je Honor velmi aktivní, typu: vypadá to skvěle, jen škoda, že to nemá Google Služby. Znovu tedy opakuji, Honor Google Služby má, a to už více než dva roky. V době, kdy na značku Huawei padly restrikce, jsme sice vydali pár výrobků, které Google Služby neměly, ale to bylo podmíněno právě restrikcemi na značku Huawei, které jsme byli součástí. V roce 2020 jsme se rozhodli nevydávat žádný globálně dostupný telefon, protože jsme smartphone bez Googlu zkrátka nechtěli. Chtěli jsme si počkat na to, až se situace vyřeší. Od roku 2021 jsme tedy opět začali na globální trh dodávat telefony s Google Službami, na které jsou zákazníci zařízení s Androidem zvyklí, a to bez jakéhokoliv omezení.

Chápu to tedy správně, že vývoj je oddělený, marketing je oddělený, distribuce je oddělená, všechno je zkrátka zvlášť?

Oddělené je úplně vše. Máme vlastní budovy, výrobu, centra, kde probíhá vývoj (softwaru i hardwaru), jiný je i management, protože i to bylo součástí dohody, že žádný člověk z vrcholného managementu Huawei do Honoru nepřejde...

Mám tu však i jednu kousavou otázku od našeho šéfredaktora, Martina Fajmona. Ten se ptá, jak je možné, že při prvotní konfiguraci nového zařízení Honor je výukový program na ovládání pomocí gest stále identický s tím, který používá Huawei?

To je dobrá otázka, Martinovi za tuto otázku poděkuji (smích). Ne, teď vážně. Honor je zastáncem toho, že není třeba měnit to, co funguje a na co jsou uživatelé zvyklí. Výukový program na ovládání pomocí gest tedy není něco, co by nás s Huawei mělo spojovat. Když odběhnu k filmu, je to něco podobného, jako když jdete do kina na „marvelovku“ a čekáte na potitulkovou scénu. Když něco funguje a lidi si na to zvykli, není třeba to měnit.

Zmiňoval si Google Služby, ale v dnešní době se také hodně řeší délka podpory ze strany výrobce. Jak to máte v Honoru nastavené, co se týká délky softwarové podpory, tedy velkých aktualizací Androidu a délky podpory bezpečnostních záplat? Zajímalo by mě také, zda je to nějak rozdělené i podle modelových řad, tedy u základní řady X, potom u číselné řady a vrcholné řady Magic?

Zde budu možná trochu tajemný, ale mohu prozradit, že hned po novém roce chystáme novou sérii Magic, tedy ano, Magic6 Pro, který bude představen na jedné celosvětové akci, ale spolu s tím se na tuzemský a slovenský trh dostane i skládačka Magic V2. Jak jsme tedy slíbili, že do Evropy tuto skládačku dovezme, tak se tak také stane. A když se zpět vrátím k otázce, „nový“ Honor je tu fakticky jen 2 až 2,5 roku, máme se tedy ještě co učit, i co se týká délky softwarové podpory. V této souvislosti však chceme v roce 2024 informovat o některých novinkách, které se právě délky podpory budou týkat. Je to pro nás důležité téma.

Takže se můžeme těšit, že se délka podpory dostane někam na úroveň 3 až 5 let, jak je pomalu začíná stávat standardem u jiných výrobců?

Jako uživatel Honoru v to věřím a budu se na to sám těšit.

Zmiňoval si Magic6 Pro, ale předpokládám, že o něm ještě nemůžeš úplně konkrétně mluvit?

Můžu prozradit, že z nové série Magic, kterou uvedeme příští rok, bude právě Magic6 Pro zaměřen na fotografování. Bude tedy osazen výkonným snímačem a bude skvěle fotit, to mohu prozradit. Magic5 Pro byl dlouhou dobu na špici žebříčku DxOMark a já věřím v to, že s Magic6 Pro to bude stejné, má totiž z čeho vycházet.

A jak je to tedy aktuálně se zacílením? Pamatuji si totiž akci v roce 2013 v Berlíně, kdy se značka Honor představovala světu. Byl jsem tam osobně a pamatuji si, že šlo o dost „hipsterskou“ událost, Honor od začátku působil a prezentoval se jako brand pro mladé a „free“ lidi. Honor sice stále tvrdí, že je značkou pro mladé, ale čím dál více uvádíte produkty typu Honor Magic V2, tedy na výrobu a finance náročné skládačky, Magic5 Pro a další, což jsou produkty, které zkrátka nejsou levné. Kde vidíte svoji budoucnost? Bude Honor stále značka pro mladé, nebo se z Honoru postupně stává vrcholně seriózní společnost, kde už nebude dost cenově dostupných produktů?

Demonstrovat to můžeme například na Honoru V Purse, který je tu s námi ve studiu. Jde o skládačku, která patří mezi ty vůbec nejtenčí a kromě toho, že jde o telefon, jde i o módní doplněk, nositelnou elektroniku v pravém slova smyslu, je to taková kabelka. Honor nechce být jen technologický brand, chceme ukázat i fashion světu, že třeba ta „wearable budoucnost“ nemusí být jen o chytrých hodinkách, ale i o telefonu, který zakomponuješ do svého outfitu. Tedy v tomto případě ne zrovna ty, ale někdo... Zpět k tvé otázce. Chceme směřovat do všech segmentů, kupříkladu řada X je koncipována pro začínající a méně náročné uživatele, potom tu máme číselnou řadu, kde už nyní mohu prozradit, že příští rok ji chceme zásobovat více zajímavými modely, co se týká řady Magic, to je zkrátka řada pro nejnáročnější, ať už na design nebo technologie. Myslíme si, že je férové nabídnout pestrost pro toho, kdo se pro produkty značky Honor rozhodne, protože si myslí, že to děláme dobře. Typická rodina pak může vypadat tak, že tatínek jako technologický milovník sáhne po Honoru Magic V2, maminka třeba po Honoru 90, třeba kvůli designu a fotoaparátu, a dítě školou povinné zase dostane Honor „Lite verze“, případně třeba zástupce řady X. Ano, začátky Honoru byly jaké byly, byli jsme v podstatě internetovou společností, která svůj záběr směřovala na mladé a mohla operovat s minimální marží, protože většina prodejů probíhala přes e-shopy. Od doby osamostatnění musíme živit mnohem více odborníků na vývoj, investovat musíme i do retailu, a to vše může výsledné produkty prodražit, proto se již neprezentujeme jen jako značka pro mladé.

Jak jste na tom aktuálně s tržním podílem v Česku a Evropě a kam chcete směřovat, máte nějaké cíle pro příští roky?

Jsme čínská společnost, proto jsou cíle samozřejmě vždy vysoké (smích), cílem je mít dvouciferné zastoupení v rozdělení trhu pro Česko i Slovensko, na některých evropských trzích má Honor například 22% pokrytí, na našem trhu je určitě ještě co zlepšovat, aktuální pokrytí skýtá velký prostor pro růst. Je to i jeden z důvodů, proč jsem do Honoru přišel, protože bych rád dělal marketingové aktivity, které by ukázaly tuzemským fanouškům, že tu Honor stále je, proč tu je, co dělá nového a podobně. Věřím v to, že když značku Honor tuzemští fanoušci stále více uvidí, tak se jim budou naše produkty stále více líbit a podíl na našem trhu se zvedne.

Honor měl vždy velice silnou fanouškovskou základu, na všech akcích nechyběli fanoušci, kteří tvořili výraznou část návštěvníků, což pro mě bylo unikátní a líbilo se mi to. Jak to bude dál?

Fanoušci a celá komunita Honor byla vždy velmi silná, jezdili spolu s námi na různé zahraniční akce, případně mohli vyhrát vstupenku na různé zájmové akce, teď se musím přiznat, že zatím jsem marketingové oddělení v tuzemsku a na Slovensku jen já, nikdo jiný, což znamená, že práce je teď opravdu hodně a i když na naši komunitu samozřejmě nezapomínám, nemám ještě tolik času ji rozvíjet tak, jak bylo dříve běžné. Nicméně věřím, že v roce 2024 se některé typy těchto komunitních akcí vrátí, na což se osobně moc těším.

Je pro Honor důležité dostat své produkty do nabídky operátorů, což možná dost souvisí i se zmíněným tržním podílem? Vím, že třeba na Slovensku, pro které si rovněž marketingovým ředitelem, je trochu běžnější pořizovat si nový telefon právě u operátora, ne z volného prodeje, jako je to běžné u nás...

Martine, neboj se říct ono známé tvrzení, že je Česko specifický trh (smích).... Avšak nemyslím to teď v tom negativním slova smyslu. Když už si zmínil Slovensko, to je čistě „operátorský trh“, pod náš region spadá i Maďarsko, což je rovněž „operátorský trh“, a pak je tu Česká republika, kde jsou ta procenta trochu jiná. U nás je běžnější, že si zákazník koupí nové zařízení přes e-shop, případně přímo v obchodě, na třetím místě je pak právě zmíněný operátor. Ovšem nákup v „open marketu“ tvoří výraznou většinu, někde okolo 60 až 70 %, operátoři tvoří zhruba 1/3 všech prodejů, čísla se trochu liší v závislosti na době. Jsme tedy opravdu specifický trh,....

Nerad tě přerušuji, ale víš, proč tomu tak je?

Dobrá otázka, vychází to asi z toho, jak to bylo nastaveno historicky. Co si pamatuji už ze svých začátků s mobilními telefony, které se datují do roku 2004, pracoval jsem 6 let i pro jednoho velkého operátora a v tu dobu operátoři prodávali většinu mobilních telefonů. Pak se ovšem něco stalo, rozmohl se tady prodej na e-shopech a operátoři pozvolně začali ztrácet dominantní postavení v roli prodejců mobilních telefonů. Jen pro zajímavost, na poměry velikosti České republiky máme obrovský počet e-shopů, aktuálně je jich okolo 50 tisíc, i když je jasné, že ne všechny prodávají elektroniku. Je fajn si ale na tomto počtu demonstrovat, jak moc e-shopy Češi žijí. Kde nastal ten zlom v myšlení zákazníků, to nevím, je mi to záhadou, na druhou stranu, ze zkušeností svých známých vím, že když si někdo vybírá nový telefon, oceňuje na e-shopech lepší popis zařízení, většinou zde najde i nějakou recenzi, což je krásně návodné pro někoho, kdo si chce udělat obrázek o svém novém mobilním telefonu. U těch operátorů většinou najdeš většinou jen fotku a strohý popis funkcí, což nemusí všem dostačovat.

A není to i o té finanční podpoře ze strany operátorů? Dřív i u nás byly běžné telefony za korunu k tarifu, dnes je ta situace trochu odlišná....

To je tedy pořád, i když už ne tolik jako dříve, máš pravdu. My jsme teď například měli kampaň s O2, kdy se Honor 90 prodával tak dobře, že jsme si museli stáhnout zásoby kusů i z jiných zemí v okolí. Spolupracovali jsme i s Vodafonem a nově jsme se dostali do nabídky T-Mobile s prvním mobilním telefonem, takže u těch operátorů to funguje a když mají zajímavé akce a kampaně, tak se prodejům daří opravdu skvěle. Věřím, že co se týká listopadu a prosince, lidé budou u operátorů nakupovat i trochu více, ale jak vím z vlastní zkušenosti, většina nemá operátory spojené s nákupem nového telefonu samostatně, ale jdou tam pro ten telefon v momentě, kdy se chystají například prodloužit smlouvu, což je většinou jen jednou za čas. Zatímco když jde zájemce do obchodu, případně na e-shop, nemá zájem kupovat zařízení s úvazkem, zkrátka v danou chvíli potřebuje nový telefon.

Jak je náročné se do nabídky operátorů dostat?

Výrobce musí splnit velké množství podmínek, například teď jsme se dostali se svým prvním zařízením do nabídky operátora T-Mobile a testování všech služeb trvá v průměru 6 až 8 měsíců. Chceme mít pochopitelně větší zastoupení svých produktů – bavili jsme se například o Honor Magic6 Pro, tento telefon již samozřejmě reálně existuje, takže už se testuje i u našich operátorů, aby až reálně vstoupí na trh, mohl se v nabídce operátorů objevit hned při startu.

Diváci vidí, že používáš Honor Magic V2, ale před chvílí si v souvislosti s pořízením nového telefonu také řekl, že ty aktuálně nový telefon pořizovat kvůli Magic V2 nemusíš, ale že na focení používáš Honor Magic6 Pro, nemyslel si náhodou Honor Magic5 Pro?

Hmmmm... (smích), bez komentáře.

Nebudu tě v tomto směru dále trápit, chápu, že nám jej nemůžeš ukázat, ale chci se zeptat nejen na mobilní telefony, ale i na wearables. Zmínil si, že pro Honor je i toto odvětví důležité, vyrábíte i tablety, notebooky, ale jak je to s těmito produkty na tuzemském trhu? Nedávno jste představili nové hodinky, ale pokud se nepletu, na novou generaci notebooků se stále čeká, tablet teď nějaký vyšel, ale přesto, jak to bude v tomto ohledu nadále?

Odpovím na to jednoduše, tím jak se bude značce Honor v České republice a na Slovensku dařit, tím více produktů budeme na naše trhy vozit. Co se týká tabletů a hodinek, něco na těchto trzích máme, u notebooků je situace horší, ale vždy jde o kombinaci poptávky a nabídky. Pokud se například v Číně objeví nový produkt a zeptají se nás, kolik jsme schopni daného produktu prodat a číslo je neuspokojí, takový produkt se k nám zkrátka nedostane – buď vůbec, nebo ne hned. Samozřejmě jsme ale značka v rozvoji, takže věříme, že se situace v budoucnu změní s tím, jak se bude stávajícím produktům Honor dařit. Vše musí dávat nějaký ekonomický smysl. Kdybychom se teď po natáčení sbalili a odletěli do Číny, asi by ses divil, co vše najdeš v obchodě Honoru. Koloběžky, chytré váhy, ale i další gadgety. Určitě by tě napadla otázka „tohle všechno dělá Honor?“ – ano, dělá, ale aby to dovezl do zahraničí, tak to musí mít ekonomickou logiku.

A tyto věci, které si zmiňoval, jsou třeba na jiných trzích v Evropě, nebo je možnost se k nim dostat, když je zájem?

Mohou být, třeba když si distributor na obrovském španělském trhu řekne, že chce a umí prodat vysavače a prodá jich XY tisíc měsíčně, může si je objednat a začít prodávat, načež postupně se tam díky tomu začne dodávat mnohem více podobných produktů, pokud to bude dávat zmíněný ekonomický smysl.

Na závěr se tě zeptám, na co se můžeme těšit v nejbližší budoucnosti?

Kromě Black Friday a Vánoc nás čeká série Magic6, nejdříve se seznámíme s modelem Magic6 Lite, který bude skvělou volbou (nejen) pro mladou generaci. Na tomto modelu jsme udělali spoustu mezigeneračně zajímavých změn, u kterých věřím, že až je fanoušci uvidí, budou nadšení. Ano, tento telefon už byl představen pro Čínu, ale my nechceme brát fanouškům překvapení, které se bude pojit s kampaní, jež odstartuje od ledna. Samozřejmě se fanoušci mohou těšit na již zmíněný příchod skládacího Magicu V2, bohužel zde nebude z kapacitních důvodů na Vánoce, ale hned v lednu by měl být dostupný. Je to extrémně tenký skládací telefon s tloušťkou 9,9 milimetrů a váhou okolo 230 gramů, i v kapse tedy působí jako běžný smartphone. Zájemci se nemusí obávat, na tuzemském trhu bude k dispozici ve vysokém počtu kusů a my se jim určitě budeme snažit nabídnout i nějaký bonus k nákupu.

Takže vysavač? (smích)

Vysavač, to je dobrý nápad člověče... (smích). Uvidíme, možná, ale určitě tam přibalíme něco speciálního, ať mají zákazníci při nákupu dvojitou radost.

A poté se tedy již můžeme těšit na hlavní hvězdu, tedy Magic6 Pro?

Ano, nicméně jsem zaslechl, že po Magic6 Pro se zájemci mohou těšit i na nové zástupce číselné série, přičemž náš ředitel naznačil, že nový zástupce je ten nejhezčí telefon, který kdy viděl.

A jak se bude jmenovat, Honor 100?

To ještě není jisté, Honor 100, Honor 110 nebo třeba Honor 10, všechny možnosti jsou zatím reálné, to ještě nikdo z nás neví. Aktuálně se vyrobil předprodukční vzorek, který už je prý velmi designově povedený, ale ještě nám ho nikdo neukázal. Aktuálně o něm tedy mluvím a sním jen na základě zprostředkovaných dojmů našeho ředitele. Ještě nikdy tak pozitivně o designu nějakého telefonu nemluvil, takže věřím, že to bude „pecka“, máme se na co těšit.

Krásně si nás nalákal, díky moc za zajímavý rozhovor a doufám že to bavilo i vás, naše diváky. Pokud byste náhodou měli nějaké otázky na Martina Pipka, můžete je položit v diskuzi pod článkem, určitě se k Martinovi následně dostanou a rád je dodatečně zodpoví. Děkujeme vám za pozornost .

I já děkuji, mějte se.