Honor vynesl telefon do stratosféry. V extrémních podmínkách testuje baterii

Fotografie: Honor

Honor Magic6 Pro, jenž se v rámci evropského trhu oficiálně představí na veletrhu MWC 2024, absolvoval řadu extrémních výzev, jež prověřily baterii v nejrůznějších situacích na zemi i vysoko na nebi. Nejnovější technologie křemíkovo-uhlíkové baterie 2. generace si totiž podle výrobce zvládne poradit i v extrémně nízkých teplotních podmínkách.

Ve videu PhoneBuff tak můžeme zahlédnout, jak si Magic6 Pro s obří 5 600mAh baterií vedl ve speciální lednici, kde byl podroben teplotě -20 stupňů Celsia. Dodejme, že mnohé telefony (například starší iPhony) byly extrémně náchylné na nízké teploty a docházelo k velmi rychlému vybíjení či dokonce náhlému vypnutí.

Kombinace křemíku a uhlíku umožnila do smartphonu Magic6 Pro vměstnat obří 5 600mAh baterii.

V případě Magicu6 Pro vykazovala baterie po 4 hodinách přehrávání videa kapacitu 76 %, což je skvělý výsledek. Ve videu se rovněž dozvídáme, že na rozdíl od běžné baterie, kde se nachází uhlíková anoda, má baterie v Magicu6 Pro anodu využívající křemík. Ten má mnohem vyšší energetickou hustotu, a to konkrétně 3 579 mAh/g oproti 372 mAh/g u zmíněného uhlíku, tedy zhruba desetinásobek. Křemík má však zároveň nevýhodu v tom, že si nezachovává velikost a může se zvětšit až o 300 %, což by telefonu rozhodně nesvědčilo. Honor proto vsadil na kombinaci uhlíku a křemíku, čímž zajistil zhruba o 6 % vyšší energetickou hustotu a díky tomu i schopnost do telefonu vměstnat baterii s nadprůměrnou kapacitou 5 600 mAh. Po 8 hodinách a 3 minutách pak vykazuje baterie 46 % kapacity. Po 12 hodinách si stále drží 16 % své kapacity a po 13 hodinách v teplotě minus 20 stupňů Celsia má 4 %.

V druhém můžeme zhlédnout docela jiný druh testu, kdy byl Magic6 Pro vyslán do stratosféry se zapnutým displejem. Teplota ve stratosféře během prováděného testu nebyla zmíněna, mělo by se však o rozmezí od -45 do -75 °C, tedy skutečně extrémní chlad. Po třech hodinách ve vzduchu pak Honor Magic6 Pro přistál s úbytkem pouhých 14 % kapacity baterie.

Více informací o tom, kdy přesně dorazí Magic6 Pro na náš trh, bychom se měli dozvědět již 25. února, kdy dojde k představení na veletrhu MWC 2024. Jako vždy se můžete těšit na podrobné zpravodajství přímo z místa.