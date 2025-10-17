Je libo trochu zlaté? Xiaomi představilo Gold Collection svých aktuálních produktů

U mobilních telefonů a jejich příslušenství stále platí, že jde spíše o techniku, kde se výrobci zaměřují hlavně na technologické parametry, výkon a cenu. Kdo přemýšlí nad mobilem spíše jako nad módním doplňkem má poměrně omezený výběr, který rozšiřuje Xiaomi Gold Collection (mi.com). To je také skvělá příležitost ke spolupráci s českou designérkou a šperkařkou Kateřinou Reich , která při této příležitosti uvedla svou kolekci šperků Earth Gems.
Xiaomi Gold Collection se skládá z mobilního telefonu Xiaomi 15T Pro ve zlatém barevném provedení, zlatých chytrých hodinek Watch S4, chytrého náramku Smart Band 10 Glimmer Edition a sluchátek Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Tuto sestavu by měla skvěle doplňovat kolekce Earth Gems od Kateřiny Reich, která zaujme harmonií tvarů a precizním provedením i v těch nejjemnějších detailech.
Technické parametry Xiaomi 15T Pro 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9400+, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Akumulátor
|5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
