Je libo trochu zlaté? Xiaomi představilo Gold Collection svých aktuálních produktů
U mobilních telefonů a jejich příslušenství stále platí, že jde spíše o techniku, kde se výrobci zaměřují hlavně na technologické parametry, výkon a cenu. Kdo přemýšlí nad mobilem spíše jako nad módním doplňkem má poměrně omezený výběr, který rozšiřuje Xiaomi Gold Collection (mi.com). To je také skvělá příležitost ke spolupráci s českou designérkou a šperkařkou Kateřinou Reich , která při této příležitosti uvedla svou kolekci šperků Earth Gems.

Xiaomi Gold Collection se skládá z mobilního telefonu Xiaomi 15T Pro ve zlatém barevném provedení, zlatých chytrých hodinek Watch S4, chytrého náramku Smart Band 10 Glimmer Edition a sluchátek Xiaomi OpenWear Stereo Pro. Tuto sestavu by měla skvěle doplňovat kolekce Earth Gems od Kateřiny Reich, která zaujme harmonií tvarů a precizním provedením i v těch nejjemnějších detailech.

Technické parametry Xiaomi 15T Pro 1 TB

Konstrukce162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9400+, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systém
Akumulátor5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,
Já sem docela konzerva na barvy ale vzal sem zlatou u Pro modelu. Narozdíl od 15T je spíš opravdu do hněda. Podobné jako kdysi byly Xperie v barvě Copper. Hodně fajn barva.
