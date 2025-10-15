mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi 15T Pro se za 18 minut zvládne nabít na 50 %. Co za tuto dobu zvládnete vy?

Martin Fajmon
Xiaomi 15T Pro se za 18 minut zvládne nabít na 50 %. Co za tuto dobu zvládnete vy?
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Xiaomi 15T Pro nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh
  • Tu lze dobíjet kabelem s výkonem 90 W
  • Nechybí ani bezdrátové nabíjení výkonem 50 W

Nejnovější Xiaomi 15T Pro sice není nejrychleji se nabíjejícím smartphonem všech dob, přesto potěší opravdu úctyhodným nabíjecím výkonem 90 W technologie HyperCharge. Pro srovnání – špičkové smartphony od Googlu se nabíjejí polovičním výkonem, přitom je jejich cena výrazně vyšší. Podobně je tomu i u Samsungu nebo Applu. 90W nabíjení je již zárukou toho, že na kompletní dobití baterie nebudete čekat hodiny, ale maximálně desítky minut. My jsme si to otestovali na vlastní oči a připravili pro vás podrobný graf.

Dodejme, že pro nabíjení jsme použili dodávaný USB-A–USB-C kabel a originální 120W GaN adaptér (MDY-14-EE), který pořídíte za zhruba 650 Kč – v balení jej nenajdete. Ano, investice to není zanedbatelná, ovšem vyplatí se.

Něco málo o baterii a nabíjení

Xiaomi 15T Pro nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou dobijete drátově výkonem 90 W, případně bezdrátově s výkonem 50 W. Budete však potřebovat speciální nabíjecí podložku – výkon podložek Qi2 na to nedostačuje. Podložku koupíte za zhruba 1 300 Kč (model MDY-14-EN), ovšem při akcích můžete výrazně ušetřit. Vzhledem k extrémnímu výkonu můžete stojánek použít i pro dobíjení během dne – nejde tedy o obyčejný stojánek, který vám telefon bude dobíjet celou noc.

Zpět ale ke kabelu – to je totiž jistota. Z našich tří testů jsme vybrali prostřední výsledek, tedy ten, který nejvíce reflektuje reálnou zkušenost a je tedy referenční. Telefon byl při nabíjení položen na dřevěném odkládacím stolku, vnitřní teplota se pohybovala kolem 23 stupňů Celsia, připojen byl originální GaN adaptér MDY-14-EE. Telefon byl zapnutý (s Always-On režimem), ovšem nebyl používán – pouze jsme pravidelně odečítali hodnoty. Pokud byste chtěli nabíjení maximálně zrychlit, můžete telefon vypnout. Náš referenční příklad však odpovídá tomu, jak zřejmě budete telefon běžně nabíjet – a při nabíjení jej vypíná málokdo. K nabití na 30 % telefonu stačil čas 9 minut a 5 vteřin, k nabití na 50 % 17 minut a 50 vteřin, na 90 % se poté dobil za 35 minut a 18 vteřin.

Doplníme, že telefon měl v nastavení baterie povolený maximální nabíjecí výkon (ten je povolený už z výroby, na rozdíl od Xiaomi 14T/14T Pro) a telefon neměl žádné omezení, co se maximální nabíjecí kapacity týká – tedy nebyl aktivní žádný režim ochrany nabíjení.

Graf nabíjení

Zhodnocení: rychlé!

Z výše přiložených výsledků lze pozorovat, že uživatelé mohou mít téměř vše – tedy jak nadprůměrně velkou kapacitu baterie, tak velmi výkonné nabíjení, i když je nutné si v tomto případě 120W adaptér dokoupit.

Xiaomi 15T Pro 1 TB

Rozměry162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9400+,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor5 500 mAh
,
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Super. Jen škoda, že oproti předchůdci jde o výrazný downgrade. Za podobnou dobu uměl do 100%.

Ale se vším všudy za desítku... to nebude nikdo řešit. Jinak je ten telefon skvělej.
Jan Kasik
Jan Kasik
Co za tuto dobu zvládnete vy?
Pořídit si outěžek :-)
Marek Smidak
Marek Smidak
Za 18 minut člověk zvládne například vyhrát světový závod. Není to lepší výsledek než nabít telefon na 50%?
