Xiaomi 15T Pro se za 18 minut zvládne nabít na 50 %. Co za tuto dobu zvládnete vy?

Nejnovější Xiaomi 15T Pro sice není nejrychleji se nabíjejícím smartphonem všech dob, přesto potěší opravdu úctyhodným nabíjecím výkonem 90 W technologie HyperCharge. Pro srovnání – špičkové smartphony od Googlu se nabíjejí polovičním výkonem, přitom je jejich cena výrazně vyšší. Podobně je tomu i u Samsungu nebo Applu. 90W nabíjení je již zárukou toho, že na kompletní dobití baterie nebudete čekat hodiny, ale maximálně desítky minut. My jsme si to otestovali na vlastní oči a připravili pro vás podrobný graf.
Dodejme, že pro nabíjení jsme použili dodávaný USB-A–USB-C kabel a originální 120W GaN adaptér (MDY-14-EE), který pořídíte za zhruba 650 Kč – v balení jej nenajdete. Ano, investice to není zanedbatelná, ovšem vyplatí se.
Něco málo o baterii a nabíjení
Xiaomi 15T Pro nabízí baterii s kapacitou 5 500 mAh, kterou dobijete drátově výkonem 90 W, případně bezdrátově s výkonem 50 W. Budete však potřebovat speciální nabíjecí podložku – výkon podložek Qi2 na to nedostačuje. Podložku koupíte za zhruba 1 300 Kč (model MDY-14-EN), ovšem při akcích můžete výrazně ušetřit. Vzhledem k extrémnímu výkonu můžete stojánek použít i pro dobíjení během dne – nejde tedy o obyčejný stojánek, který vám telefon bude dobíjet celou noc.
Zpět ale ke kabelu – to je totiž jistota. Z našich tří testů jsme vybrali prostřední výsledek, tedy ten, který nejvíce reflektuje reálnou zkušenost a je tedy referenční. Telefon byl při nabíjení položen na dřevěném odkládacím stolku, vnitřní teplota se pohybovala kolem 23 stupňů Celsia, připojen byl originální GaN adaptér MDY-14-EE. Telefon byl zapnutý (s Always-On režimem), ovšem nebyl používán – pouze jsme pravidelně odečítali hodnoty. Pokud byste chtěli nabíjení maximálně zrychlit, můžete telefon vypnout. Náš referenční příklad však odpovídá tomu, jak zřejmě budete telefon běžně nabíjet – a při nabíjení jej vypíná málokdo. K nabití na 30 % telefonu stačil čas 9 minut a 5 vteřin, k nabití na 50 % 17 minut a 50 vteřin, na 90 % se poté dobil za 35 minut a 18 vteřin.
Doplníme, že telefon měl v nastavení baterie povolený maximální nabíjecí výkon (ten je povolený už z výroby, na rozdíl od Xiaomi 14T/14T Pro) a telefon neměl žádné omezení, co se maximální nabíjecí kapacity týká – tedy nebyl aktivní žádný režim ochrany nabíjení.
Graf nabíjení
Zhodnocení: rychlé!
Z výše přiložených výsledků lze pozorovat, že uživatelé mohou mít téměř vše – tedy jak nadprůměrně velkou kapacitu baterie, tak velmi výkonné nabíjení, i když je nutné si v tomto případě 120W adaptér dokoupit.
Xiaomi 15T Pro 1 TB
|Rozměry
|162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9400+,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 500 mAh
Ale se vším všudy za desítku... to nebude nikdo řešit. Jinak je ten telefon skvělej.
Pořídit si outěžek :-)
