mobilenet.cz na sociálních sítích
2. kolo Hlasujte v anketě tech awards 2025 — zvolte nejlepší smartphone a wearable roku
Xiaomi 15T Pro
recenze

Xiaomi 15T Pro

Multitalent za dobrou cenu
Ioannis Papadopoulos
3

Bohatou nabídku smartphonů Xiaomi rozšířila dvojice modelů 15T, z nichž lépe vybavená varianta nese tradiční označení Pro. Jak se novinka povedla a překonala loňský model Xiaomi 14T Pro?

Xiaomi 15T Pro startuje v základním 256GB provedení na relativně ambiciózní ceně 18 990 Kč, vzhledem k bohaté nabídce bonusů se lze však snadno dostat na výrazně lákavější cenu pod 15 tisíc korun. Dokáže si obhájit své místo v nabitém segmentu?

Xiaomi 15T Pro
Kde koupitXiaomi 15T Pro 12GB/1TB
Koupit od 536 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Technické parametry Xiaomi 15T Pro 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9400+, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostzáří 2025,

Obsah balení: stále s pouzdrem, ale bez adaptéru

V balení se nachází kabel USB-A/USB-C a také pěkně zpracované silikonové pouzdro šedé barvy.

Xiaomi 15T Pro
Líbilo se nám
  • silikonové pouzdro
Nelíbilo se nám
  • starší USB-A/USB-C kabel

Konstrukční zpracování: povedlo se

Již Xiaomi 14T Pro dorazilo s hliníkovými rámečky, skleněnými zády a odolností IP68, avšak navzdory veškerým snahám na mě příliš prémiově nepůsobilo. V případě Xiaomi 15T Pro se podle mě povedlo výrobci mnohem lépe navodit pocit prémiovosti. Rozdíl oproti skutečně vlajkové řadě je stále patrný, a to například v oblasti haptické odezvy, ale celkový dojem je velmi solidní. Xiaomi 15T Pro navíc vypadá o dost lépe a nepůsobí tolik „sterilně“ a snad i trochu nudně jako Xiaomi 14T Pro.

Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Na celou obrazovku

Je každopádně nutné počítat s hmotností 210 gramů, která je však zcela odpovídající velikosti obrazovky. Zajímavostí je rovněž vylepšená odolnost, která je sice stále IP68, avšak s atestací ponoru do 3 metrů (po dobu standardních 30 minut). Chvalitebná je rovněž matná povrchová úprava (jak rámečků, tak zad), díky níž nebudete muset zařízení leštit.

Líbilo se nám
  • matná záda i rámečky
  • ochrana IP68 s ponořením do 3 metrů
  • povedený design
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: tenké rámečky, špičkový jas

V oblasti displeje budu rovněž chválit, neboť mobil nabídne velmi tenké rámečky a velkou úhlopříčku 6,83". Obrazovka se může pochlubit rovněž velmi vysokým jasem (až 3 200 nitů) a příkladnou automatickou regulací, která fungovala bezproblémově. Dokonce nechybí ani Dolby Vision a podpora HDR10+, stejně jako 144Hz obnovovací frekvence. V tomto ohledu je displej tedy skutečně vlajkový.

Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Na celou obrazovku

Jedinou výtku lze mít k použité čtečce otisků prstů. Ta je sice spolehlivá a svižná, avšak pouze optického typu. Řada Poco přitom již v tomto cenovém segmentu nabídne ultrazvukovou technologii, která je bezpečnější, rychlejší a přesnější. A navíc funguje třeba i s mokrými či promrzlými prsty. Zážitek z používání čtečky je tedy bezproblémový, ale s ohledem k ceně mohl být ještě o něco lepší. To, že se nejedná o regulérně vlajkovou řadu, pak napovídá také použité ochranné sklo Gorilla Glass 7i, které najdeme rovněž u relativně levných zařízení.

Líbilo se nám
  • 144Hz OLED panel
  • podpora Dolby Vision i HDR10
  • extrémně tenké rámečky
  • spolehlivá čtečka otisků
Nelíbilo se nám
  • čtečka mohla být ultrazvuková jako u řady Poco
  • méně prémiové ochranné sklo

Zvuk: bez výtek

Telefon disponuje dvojicí reproduktorů, kterým (na rozdíl od předchůdce) neschází ani patřičná basová složka, mají zcela dostačující hlasitost a poradí si i s vyššími frekvencemi. Dolby Atmos pak tradičně zvukový zážitek ještě vylepší, proto doporučuji tuto možnost aktivovat, ačkoliv se na první pohled může jevit pouze jako marketingové lákadlo.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlasitý přednes

Výkon hardwaru: se vším všudy

Telefon pohání 3nm čipset Mediatek Dimensity 9400+, který nabídne více než dostatek výkonu na běžný chod i hraní nejnáročnějších her. Velmi štědré je také úložiště o velikosti 256/512/1 024 GB, vždy typu UFS 4.1, tudíž je zcela pochopitelné, že v telefonu nenajdeme slot pro paměťové karty. Velikost RAM činí 12 GB a jedná se o typ LPDDR5X. U obou paměťových čipů tak máte k dispozici v podstatě to nejlepší.

Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Líbilo se nám
  • špičkový výkon
  • obří úložiště i velká RAM

Výdrž baterie: solidní výkon

Xiaomi 15T Pro je vybaveno 5 500mAh baterií, což představuje 10% navýšení kapacity oproti předchůdci. Zároveň byl však snížen nabíjecí výkon ze 120 na 90 W, což ale běžného uživatele až tak moc trápit nemusí. Stále se totiž můžete spolehnout na velmi rychlé nabíjení a za 20 minut se dostanete přibližně na 75 %. Bezdrátové nabíjení výkonem 50 W je také velmi výkonné a měl jsem to štěstí jej vyzkoušet v rámci testu nové Mazdy 6e, která takto výkonným bezdrátovým nabíjením disponuje. Telefon se při něm i v nižších teplotách relativně zahřeje, avšak procenta baterie vám naskakují před očima. Ačkoliv jsem rychlost bezdrátového nabíjení vyloženě neměřil, odhadem přibylo 50 % baterie za necelých 30 minut. Co se týče výdrže, můžete se bez problémů dostat na dva dny na jedno nabití a i při velmi náročném používání zvládne novinka zpravidla 1,5 dne.

Líbilo se nám
  • dlouhá výdrž na nabití
  • rychlé nabíjení
  • bezdrátové nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: se vším všudy

Xiaomi 15T Pro se může pochlubit podporou 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, eSIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Někoho potěší také infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru. Během používání jsem zkoušel také funkci, která umožňuje pouze se zapnutým Bluetooth komunikaci napříč podporovanými smartphony Xiaomi na vzdálenost dosahující takřka 2 kilometrů. Jedná se o zajímavou vychytávku, pokud se s někým ocitnete ve volném prostranství (např. v divoké přírodě) a nebudete mít signál.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: připraven na vše?

Xiaomi 15T Pro se dočkalo značně vylepšeného teleobjektivu, který má pětinásobný optický zoom a zároveň schopnost ostřit již z velmi malé vzdálenosti několika centimetrů, tudíž zvládá také makro snímky. Ani zbývající výbava však rozhodně není špatná, viz tabulka.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,31" 1/3,06" 1/2,76" ?"
Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné PDAF pevné

Zachycené snímky jsou na daný segment velmi solidní, ať už co se týče množství detailů, barevného podání či nastavení expozice, která je většinu času bezproblémová. I při zhoršených světelných podmínkách je pak teleobjektiv překvapivě stále schopný zachytit hezké záběry, za ideálního světla umí mnohdy pořádně překvapit. Kvalitou je někdy zcela srovnatelný třeba s teleobjektivem iPhonu 16 Pro. Z pohledu focení portrétů rovněž nezklame, avšak objekty, které nejsou kompletně statické (zvířata, děti), je obtížné zachytit tak, aby se neprojevilo rozmazání i při sebemenším pohybu.

Solidní je také primární snímač a ultraširokoúhlý objektiv též nezklame, i když je na něm patné, že horší světlo mu umí docela výrazně zavařit. Selfie kamerka pak postačí i mírně náročnějším, stejně jako slušná kvalita videozáznamu, který může být až v 8K.

Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Na celou obrazovku
Denní snímky na všechny fotoaparáty, včetně 100násobného zoomu
Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Na celou obrazovku
Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Na celou obrazovku
Portréty, makro a selfie snímky
Líbilo se nám
  • kvalitní teleobjektiv i hlavní kamera
  • obecně detailní a pěkně barevné snímky

Software: HyperOS s AI

Xiaomi 15T Pro v době testování poháněl Android 15 a HyperOS 2.0 s veškerými funkcemi AI v českém jazyce. Chod zařízení byl velmi svižný, stejně tak potěší bohaté možnosti nastavení, méně již velké množství předinstalovaného bloatwaru. Pochvalu zaslouží také softwarová podpora minimálně do příchodu Androidu 21.

Xiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T ProXiaomi 15T Pro
Líbilo se nám
  • funkce umělé inteligence v češtině
  • relativně dlouhá softwarová podpora
Nelíbilo se nám
  • zbytečný balast v systému
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Xiaomi 15T Pro je velmi zajímavou volbou pro všechny, kteří ocení velkou obrazovku, parádní výkon, rychlé nabíjení i dlouhou výdrž a k tomu třeba i vysokou odolnost či hliníkovou konstrukci. Navrch novinka přidává slušnou fotovýbavu v čele s 5násobným teleobjektivem i veškerou moderní konektivitu. Výrobce by se ale mohl lépe činit snad v oblasti softwaru, kde stále najdeme Android 15 a nepřeberné množství předinstalovaných aplikací typu Booking.com. Mobil by si zasloužil také ultrazvukovou čtečku otisků prstů.

Xiaomi 15T Pro
Kde koupitXiaomi 15T Pro 12GB/1TB
Koupit od 536 Kč × 26 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

Pokud netoužíte po obřím displeji, může být konkurencí z vlastní stáje již zmiňované Xiaomi 15. To vypadá lépe, nabídne ještě vyšší výkon a také pro někoho praktičtější teleobjektiv s menším optickým zoomem. Samozřejmostí je rovněž špičková softwarová podpora i veškeré funkce umělé inteligence.

Xiaomi 15Přejít do kataloguPřečíst recenzi

Xiaomi 15

Rozměry152,3 × 71,2 × 8,1 mm, 189 g
DisplejAMOLED, 6,36" (2 670 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorSnapdragon 8 Elite, 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GB / 256 GBne
Akumulátor5 240 mAh

Pomineme-li zaváděcí bonusy u Xiaomi, lze za podobnou cenu sehnat Pixel 9 Pro XL, který se chlubí delší softwarovou podporou i ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Oproti Xiaomi ale výrazně pokulhává v oblasti nabíjecího výkonu i výkonu čipsetu. Fotovýbavu má však Pixel 9 Pro XL lepší.

Google Pixel 9 Pro XLPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 9 Pro XL

Rozměry162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 221 g
DisplejOLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorGoogle Tensor G4,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 024 GBne
Akumulátor5 060 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

xiaomi-15t-pro
Klady
  • dlouhá výdrž a velmi rychlé nabíjení
  • povedený teleobjektiv a obecně slušná fotovýbava
  • bohatý ekosystém, AI funkce v ČJ a slušná podpora
  • špičkový výkon, až 1TB úložiště
  • parádní displej s tenkými rámečky a vysokým jasem
  • vysoká ochrana a praktický i povedený design
Zápory
  • zbytečný balast v systému
  • zasloužil by si ultrazvukovou čtečku
  • stále jen Android 15
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 12:20
I v době vydání pořád běží na HyperOS 2. Hrozně zastaralé OS. I ten Honor překvapil a používal se mi mnohem líp. 😄 Každopádně jinak za ty prachy aktuálně (kor třeba ještě týden zpět) se tomu telefonu jinak moc nedá vytknout...
Haptická odezva mi přijde zrovna docela kvalitní. I v porovnání třeba se všude vychvalovaným OnePlus.
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze