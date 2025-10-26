Xiaomi 15T Pro startuje v základním 256GB provedení na relativně ambiciózní ceně 18 990 Kč, vzhledem k bohaté nabídce bonusů se lze však snadno dostat na výrazně lákavější cenu pod 15 tisíc korun. Dokáže si obhájit své místo v nabitém segmentu?
|Konstrukce
|162,7 × 77,9 × 8 mm, 210 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 712 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9400+, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|září 2025,
Obsah balení: stále s pouzdrem, ale bez adaptéru
V balení se nachází kabel USB-A/USB-C a také pěkně zpracované silikonové pouzdro šedé barvy.
- silikonové pouzdro
- starší USB-A/USB-C kabel
Konstrukční zpracování: povedlo se
Již Xiaomi 14T Pro dorazilo s hliníkovými rámečky, skleněnými zády a odolností IP68, avšak navzdory veškerým snahám na mě příliš prémiově nepůsobilo. V případě Xiaomi 15T Pro se podle mě povedlo výrobci mnohem lépe navodit pocit prémiovosti. Rozdíl oproti skutečně vlajkové řadě je stále patrný, a to například v oblasti haptické odezvy, ale celkový dojem je velmi solidní. Xiaomi 15T Pro navíc vypadá o dost lépe a nepůsobí tolik „sterilně“ a snad i trochu nudně jako Xiaomi 14T Pro.
Je každopádně nutné počítat s hmotností 210 gramů, která je však zcela odpovídající velikosti obrazovky. Zajímavostí je rovněž vylepšená odolnost, která je sice stále IP68, avšak s atestací ponoru do 3 metrů (po dobu standardních 30 minut). Chvalitebná je rovněž matná povrchová úprava (jak rámečků, tak zad), díky níž nebudete muset zařízení leštit.
- matná záda i rámečky
- ochrana IP68 s ponořením do 3 metrů
- povedený design
Displej: tenké rámečky, špičkový jas
V oblasti displeje budu rovněž chválit, neboť mobil nabídne velmi tenké rámečky a velkou úhlopříčku 6,83". Obrazovka se může pochlubit rovněž velmi vysokým jasem (až 3 200 nitů) a příkladnou automatickou regulací, která fungovala bezproblémově. Dokonce nechybí ani Dolby Vision a podpora HDR10+, stejně jako 144Hz obnovovací frekvence. V tomto ohledu je displej tedy skutečně vlajkový.
Jedinou výtku lze mít k použité čtečce otisků prstů. Ta je sice spolehlivá a svižná, avšak pouze optického typu. Řada Poco přitom již v tomto cenovém segmentu nabídne ultrazvukovou technologii, která je bezpečnější, rychlejší a přesnější. A navíc funguje třeba i s mokrými či promrzlými prsty. Zážitek z používání čtečky je tedy bezproblémový, ale s ohledem k ceně mohl být ještě o něco lepší. To, že se nejedná o regulérně vlajkovou řadu, pak napovídá také použité ochranné sklo Gorilla Glass 7i, které najdeme rovněž u relativně levných zařízení.
- 144Hz OLED panel
- podpora Dolby Vision i HDR10
- extrémně tenké rámečky
- spolehlivá čtečka otisků
- čtečka mohla být ultrazvuková jako u řady Poco
- méně prémiové ochranné sklo
Zvuk: bez výtek
Telefon disponuje dvojicí reproduktorů, kterým (na rozdíl od předchůdce) neschází ani patřičná basová složka, mají zcela dostačující hlasitost a poradí si i s vyššími frekvencemi. Dolby Atmos pak tradičně zvukový zážitek ještě vylepší, proto doporučuji tuto možnost aktivovat, ačkoliv se na první pohled může jevit pouze jako marketingové lákadlo.
- kvalitní hlasitý přednes
Výkon hardwaru: se vším všudy
Telefon pohání 3nm čipset Mediatek Dimensity 9400+, který nabídne více než dostatek výkonu na běžný chod i hraní nejnáročnějších her. Velmi štědré je také úložiště o velikosti 256/512/1 024 GB, vždy typu UFS 4.1, tudíž je zcela pochopitelné, že v telefonu nenajdeme slot pro paměťové karty. Velikost RAM činí 12 GB a jedná se o typ LPDDR5X. U obou paměťových čipů tak máte k dispozici v podstatě to nejlepší.
- špičkový výkon
- obří úložiště i velká RAM
Výdrž baterie: solidní výkon
Xiaomi 15T Pro je vybaveno 5 500mAh baterií, což představuje 10% navýšení kapacity oproti předchůdci. Zároveň byl však snížen nabíjecí výkon ze 120 na 90 W, což ale běžného uživatele až tak moc trápit nemusí. Stále se totiž můžete spolehnout na velmi rychlé nabíjení a za 20 minut se dostanete přibližně na 75 %. Bezdrátové nabíjení výkonem 50 W je také velmi výkonné a měl jsem to štěstí jej vyzkoušet v rámci testu nové Mazdy 6e, která takto výkonným bezdrátovým nabíjením disponuje. Telefon se při něm i v nižších teplotách relativně zahřeje, avšak procenta baterie vám naskakují před očima. Ačkoliv jsem rychlost bezdrátového nabíjení vyloženě neměřil, odhadem přibylo 50 % baterie za necelých 30 minut. Co se týče výdrže, můžete se bez problémů dostat na dva dny na jedno nabití a i při velmi náročném používání zvládne novinka zpravidla 1,5 dne.
- dlouhá výdrž na nabití
- rychlé nabíjení
- bezdrátové nabíjení
Konektivita: se vším všudy
Xiaomi 15T Pro se může pochlubit podporou 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, eSIM, NFC a také navigačními službami GPS, GLONASS, Galileo, BDS či QZSS. Někoho potěší také infraport vhodný například k ovládání klimatizace či televizoru. Během používání jsem zkoušel také funkci, která umožňuje pouze se zapnutým Bluetooth komunikaci napříč podporovanými smartphony Xiaomi na vzdálenost dosahující takřka 2 kilometrů. Jedná se o zajímavou vychytávku, pokud se s někým ocitnete ve volném prostranství (např. v divoké přírodě) a nebudete mít signál.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: připraven na vše?
Xiaomi 15T Pro se dočkalo značně vylepšeného teleobjektivu, který má pětinásobný optický zoom a zároveň schopnost ostřit již z velmi malé vzdálenosti několika centimetrů, tudíž zvládá také makro snímky. Ani zbývající výbava však rozhodně není špatná, viz tabulka.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.2
|f/3.0
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,31"
|1/3,06"
|1/2,76"
|?"
|Velikost pixelů
|1,2 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|15 mm
|115 mm
|21 mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|Ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné
|PDAF
|pevné
Zachycené snímky jsou na daný segment velmi solidní, ať už co se týče množství detailů, barevného podání či nastavení expozice, která je většinu času bezproblémová. I při zhoršených světelných podmínkách je pak teleobjektiv překvapivě stále schopný zachytit hezké záběry, za ideálního světla umí mnohdy pořádně překvapit. Kvalitou je někdy zcela srovnatelný třeba s teleobjektivem iPhonu 16 Pro. Z pohledu focení portrétů rovněž nezklame, avšak objekty, které nejsou kompletně statické (zvířata, děti), je obtížné zachytit tak, aby se neprojevilo rozmazání i při sebemenším pohybu.
Solidní je také primární snímač a ultraširokoúhlý objektiv též nezklame, i když je na něm patné, že horší světlo mu umí docela výrazně zavařit. Selfie kamerka pak postačí i mírně náročnějším, stejně jako slušná kvalita videozáznamu, který může být až v 8K.
- kvalitní teleobjektiv i hlavní kamera
- obecně detailní a pěkně barevné snímky
Software: HyperOS s AI
Xiaomi 15T Pro v době testování poháněl Android 15 a HyperOS 2.0 s veškerými funkcemi AI v českém jazyce. Chod zařízení byl velmi svižný, stejně tak potěší bohaté možnosti nastavení, méně již velké množství předinstalovaného bloatwaru. Pochvalu zaslouží také softwarová podpora minimálně do příchodu Androidu 21.
- funkce umělé inteligence v češtině
- relativně dlouhá softwarová podpora
- zbytečný balast v systému
Zhodnocení
Xiaomi 15T Pro je velmi zajímavou volbou pro všechny, kteří ocení velkou obrazovku, parádní výkon, rychlé nabíjení i dlouhou výdrž a k tomu třeba i vysokou odolnost či hliníkovou konstrukci. Navrch novinka přidává slušnou fotovýbavu v čele s 5násobným teleobjektivem i veškerou moderní konektivitu. Výrobce by se ale mohl lépe činit snad v oblasti softwaru, kde stále najdeme Android 15 a nepřeberné množství předinstalovaných aplikací typu Booking.com. Mobil by si zasloužil také ultrazvukovou čtečku otisků prstů.
Konkurence
Pokud netoužíte po obřím displeji, může být konkurencí z vlastní stáje již zmiňované Xiaomi 15. To vypadá lépe, nabídne ještě vyšší výkon a také pro někoho praktičtější teleobjektiv s menším optickým zoomem. Samozřejmostí je rovněž špičková softwarová podpora i veškeré funkce umělé inteligence.
Xiaomi 15
|Rozměry
|152,3 × 71,2 × 8,1 mm, 189 g
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 670 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Elite, 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 240 mAh
Pomineme-li zaváděcí bonusy u Xiaomi, lze za podobnou cenu sehnat Pixel 9 Pro XL, který se chlubí delší softwarovou podporou i ultrazvukovou čtečkou otisků prstů. Oproti Xiaomi ale výrazně pokulhává v oblasti nabíjecího výkonu i výkonu čipsetu. Fotovýbavu má však Pixel 9 Pro XL lepší.
Google Pixel 9 Pro XL
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 221 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|5 060 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Haptická odezva mi přijde zrovna docela kvalitní. I v porovnání třeba se všude vychvalovaným OnePlus.
