Tohle své drahé polovičce raději neukazujte: Razr 60 v edici Swarovski míří do ČR

Vánoce se blíží (a komu to ještě nedošlo, těm to s radostí připomeneme), a tak se Motorola rozhodla zařadit do nabídky na tuzemském trhu také speciální (a nutno podotknout luxusní) edici svého povedeného smartphonu Razr 60. Ten jsme proklepli i v naší recenzi a zjistili jsme, že v segmentu skládacích telefonů s véčkovou konstrukcí jde o pořádně ostrou nabídku. Nově se na tuzemském trhu setkáte i s edicí Motorola a Swarovski: The Brilliant Collection.
Tato kolekce v dárkovém balení zahrnuje Motorolu Razr 60 v luxusním provedení s krystaly Swarovski, ale také sluchátka Moto Buds Loop s certifikací Bose v barvě PANTONE Ice Melt, která jsou opět osázena krystaly. Vše je vyvedeno v blankytně modré barvě, zaujme i elegantní 3D prošívání zadního krytu Razru 60, jak se ostatně můžete přesvědčit v galerii. Tělo Razru je ručně osázeno hned 35 krystaly, a to jak vzadu, tak na přední liště nad displejem. Součástí je i skrytý velký krystal s 26 fazetami na pantu. Aby se vaší drahé polovině tento klenot hned tak nepoškrábal, v balení se nachází průhledné pouzdro s popruhem přes rameno.
I když jde o dárkovou kazetu, v balení se nachází i další nezbytné kusy příslušenství, tedy USB-C kabel a základní dokumentace. V balení nechybí ani kartička originality, která informuje o tom, že vlastníte speciální limitovanou edici ve spolupráci se značkou Swarovski.
The Brilliant Collection, která zahrnuje Razr 60 a sluchátka Moto Buds Loop v designu Swarovski, je na našem trhu k dispozici od dnešního dne, a to za cenu 24 990 Kč.
Nakupovat můžete u Mobil Pohotovosti, která je oficiálním prodejcem této exkluzivní varianty.